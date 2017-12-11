/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае заготавливают ледяные блоки для новогоднего строительства - видео		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае заготавливают ледяные блоки для новогоднего строительства - видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30738
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кирпичи" размером 30 на 50 см выпиливают изо льда реки Тобол. Из блоков предстоит строить ледяные горки, лабиринт и прочие новогодние сооружения.
Читать новость

Дмитрий
Re: В Костанае заготавливают ледяные блоки для новогоднего...




Отправлено: 11.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто же не угодит потом в эту прорубь после работ?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 0
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх