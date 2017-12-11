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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5137
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Сизо. Я не плачу пенсионку. Я знаю что меня потом надует государство, зачем я потом буду растраиватся . Это вы современые пенсы тепличные, прикормленые сидите на форумах. Мы в старости будет пахать что б хлеб купить. Будем пока незагнемся, у нас выбора не будет. Да же если дети будут помогать я не смогу у них сидеть на шеи.
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.....
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снег ночью выпал. Но какой-то добрый дядя,

из ЖКХ,на парковке,часа в 4 утра,основную
дорогу - почистил.Мне меньше - работы. Я
первый всегда - выезжаю... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё. Очистил машину - от снега,убрал снег -

вокруг машины.Готов.Жду Барбару.Через минуту-
должна - выйти. Везу её на работу... :lol: :oops: :-P
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
современые пенсы тепличные, прикормленые
" Паразитируете " , на ТМЦ , созданных нашими и ранними поколениями , посмотрим , когда всё износится , что запоёте .
:-x Ударник , наш , :-x ветеран " Беломорканала " и " Днепрогэса " , " Первоцелинник " , :-x :-x :-x без тебя и солнце бы и не встало . :-o

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Очистил машину - от снега,убрал снег -
У нас , как раз в это время было +1 , по автомобильному термометру , всё тает , по дороге туман местами , где река к дороге близко подходит или коридор из деревъев . В это время , активное автобусное движение , за 30 мин езды в сторону Москвы , прошло четыре местных ( одного номера) и один на Москву - вот такая интенсивность поставки трудовых ресурсов в столицу , в 5 часов утра .
;-)

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5137
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

Не понял? Мент ты конкретно че хотел сказать?
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не понял

На " Клуб Строителе " , кто вырос , посмышлённее вроде . ;-) См. выше . :-x

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мент ты
Уверен ?
Цитата:
Vital:
конкретно

Смотрю , понятий придерживаешься , к власти не обращаешься , сам всё решаешь . :-(

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5137
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

Незнаю кто там вырос . я вырос в другом месте . если честно то я опять не че не понял.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,на Автопилоте - что ли поехал?

Первый раз,я такое - увидел... :lol: :-o :oops:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
На " Клуб Строителе " , кто вырос , посмышлённее вроде

По осторожней, товарищ.

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
кто там вырос

Не кто , а что . :-o Цитата:
drakon:
я такое - увидел...

У нас , то ж такие "продвинутые " имееются ,которым лень почистить . :lol:

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
не че не

Опять , дома сидишь , " объекты ", что без тебя закрыли ?
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