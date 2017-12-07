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§ NG.kz
Что было - то было
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 декабря 1947 г. в должность председателя Кустанайского горисполкома вступил В. Г. Кудров.
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* skalgri
Re: Что было - то было
skalgri


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 20.06.08
Отправлено: 07.12.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что здесь год перепутан. Не 1963, 1973 должен быть. 15 марта 1963 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок под строительство поликлиники на 500 посещений в микрорайоне № 1 комбината костюмных тканей.
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