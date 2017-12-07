skalgri Re: Что было - то было #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 20.06.08 (Пользователи) Отправлено: - 22:42 Мне кажется, что здесь год перепутан. Не 1963, 1973 должен быть. 15 марта 1963 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок под строительство поликлиники на 500 посещений в микрорайоне № 1 комбината костюмных тканей.