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§ NG.kz
Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил Мусин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана Багдат Мусин предложил способ решения проблемы "неожиданных" штрафов, о которых казахстанцы, нередко, узнают прямо перед загранпоездкой или после ареста счетов.
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§ Сергей_я
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2289
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бесплатную электронную почту

да давайте уже платную, на каком-нибудь стартапе Казахстана. Ведь мы это так любим. Выделим ярд денег и вперед, создадим хостинг какой-нибудь или сервер чисто для этого.
Профайл

§ Vital
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5051
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос пора уже цивилизованно решать. Принесут мне эту бумагу домой а меня дома нет уже месяц, я с Лилей по гдр гуляю. На даче у электроника шашлыки жарим. Почтальон воткнет в дверь, все ,хана бумаге будет за месяц.
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ваще
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...




Отправлено: 05.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я с Лилей по гдр гуляю. На даче у электроника шашлыки жарим.

так в 3 д можно получить.

707
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...




Отправлено: 05.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через личный кабинет egov нельзя сделать, зачем изобретать велосипед?

§ yeti91
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В туристических агенствах при клиенте надо вместе проверять разрешение на выезд.а в билетных кассах предлагать проверить разрешение на выезд а не просто впаривать путевки и билеты.я выезжал так поехал в налоговую и там дополнительно проверил,благо наш город-село небольшое
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§ Затоболец
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 05.12.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
707:
Через личный кабинет egov нельзя сделать, зачем изобретать велосипед?

там и так есть такая опция, через СМС, только вот было платная, входящие смс платные 7 тнг, только сейчас платно ли, не знаю
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5555
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...




Отправлено: 05.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
В туристических агенствах при клиенте надо вместе проверять разрешение на выезд.а в билетных кассах предлагать проверить разрешение на выезд а не просто впаривать путевки и билеты.я выезжал так поехал в налоговую и там дополнительно проверил,благо наш город-село небольшое

не спасет. За 2 часа до вылета обновится база и приехали

* Неравнодушный гражданин
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну супертехнологичность... я тут на днях убедился, что в наших Робокопов интегрировали алкотестер... они меня попросили дыхнуть........ в...... файл в какой-то бумажкой....... затем сказали, что я пьян!!!!!!!! мдяяяяяяяяяяяя.... Иными словами сколько волка не корми (не поднимай ему зарплату) - все равно в лес смотрит (ищет жертву для отжатия от 20000 - 100000)... позор ДПСникам.. нет к вам уважения!
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* Неравнодушный гражданин
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть же люди, которые получают зарплату от 40000 до 80000... и так то их большинство... (сужу по кругу своих друзей и родственников)... и тут енти с зачесами ненормальными... (я про мигалки синекрасные) они как шакалы... дожать и съесть... это принцип работы для отката верхнему руководству по заданию, или личная ненасыть???
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Макар
Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил...




Отправлено: 05.12.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Ну супертехнологичность... я тут на днях убедился, что в наших Робокопов интегрировали алкотестер... они меня попросили дыхнуть........ в...... файл в какой-то бумажкой....... затем сказали, что я пьян!!!!!!!! мдяяяяяяяяяяяя.... Иными словами сколько волка не корми (не поднимай ему зарплату) - все равно в лес смотрит (ищет жертву для отжатия от 20000 - 100000)... позор ДПСникам.. нет к вам уважения!

это называется предварительный осмотр, не уж то им хочется расходовать расходный материал на всех подряд, если обнаружат запах в кулечке, будешь дышать в трубку, не согласен с показаниями, тогда полное освидетельствование в мед. учреждении, если отказался от проверки, значит согласно закона, ты согласен с доводами полиции, далее суд и лишение прав и штраф, если ты трезвы за рулем зачем тебе давать 20000 - 100000 бейся до конца, докажи им что трезв, элементарно дунь в трубку и если все нормально, то ты свободен и весел.

* Неравнодушный гражданин
Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил Мусин
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 23:25
Комментарий проходит проверку.
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