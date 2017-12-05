Макар Re: Решение проблемы "неожиданных" штрафов предложил... #10







Отправлено: - 22:37 Цитата: Неравнодушный гражданин:

Ну супертехнологичность... я тут на днях убедился, что в наших Робокопов интегрировали алкотестер... они меня попросили дыхнуть........ в...... файл в какой-то бумажкой....... затем сказали, что я пьян!!!!!!!! мдяяяяяяяяяяяя.... Иными словами сколько волка не корми (не поднимай ему зарплату) - все равно в лес смотрит (ищет жертву для отжатия от 20000 - 100000)... позор ДПСникам.. нет к вам уважения!

это называется предварительный осмотр, не уж то им хочется расходовать расходный материал на всех подряд, если обнаружат запах в кулечке, будешь дышать в трубку, не согласен с показаниями, тогда полное освидетельствование в мед. учреждении, если отказался от проверки, значит согласно закона, ты согласен с доводами полиции, далее суд и лишение прав и штраф, если ты трезвы за рулем зачем тебе давать 20000 - 100000 бейся до конца, докажи им что трезв, элементарно дунь в трубку и если все нормально, то ты свободен и весел.