Цитата: рефери:

При любом раскладе гомик или не гомик избитый тот, который ударил трубой, конченная мразь. И еще не известно кто из них больше мужик, тот который отбивался на кулаках или этот скот, который ударил трубой.

Да синие все там на видео. А по синьке не только трубы идут в ход. Но и ножи и топоры. Хорошо что вместо них труба была в итоге.