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§ NG.kz
Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30552
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Группа мужчин на авторынке в Костанае жестоко избивает человека.Люди просят участников избиения не "беспредельничать" и драться с мужчиной, вызвавшим всеобщий гнев "по-мужски", один на один.
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§ 112
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7405
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же драка, ну побили друг друга, че паниковать то?
Ну побили сегодня его, завтра тот побьет другого..
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тима
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 24.11.17 - 21:34
Комментарий удален модератором.

1
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 25.11.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому ролику уже 100 лет в обед! И тот кого избивают еще не известно, что за "человек"! Насколько можно понять по видео он отбирал последние деньги у продавцов чем и вызвал такой гнев... Но реальную ситуацию по видео не понять...

* Медный
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого-то бьют чем-то тяжёлым по голове, сразу подумал о Заканыче :-) переживаю за него
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рефери
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 25.11.17 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При любом раскладе гомик или не гомик избитый тот, который ударил трубой, конченная мразь. И еще не известно кто из них больше мужик, тот который отбивался на кулаках или этот скот, который ударил трубой.

§ Сергей_я
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2276
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.11.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рефери:
При любом раскладе гомик или не гомик избитый тот, который ударил трубой, конченная мразь. И еще не известно кто из них больше мужик, тот который отбивался на кулаках или этот скот, который ударил трубой.

Да синие все там на видео. А по синьке не только трубы идут в ход. Но и ножи и топоры. Хорошо что вместо них труба была в итоге.
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1952
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...




Отправлено: 25.11.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 26.11.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за бредовый фейк? Это авторынок? Это Кустанай? Да я снег не помню когда последний раз видел у нас)))
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§ 112
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7405
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.11.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Кого-то бьют чем-то тяжёлым по голове, сразу подумал о Заканыче переживаю за него

В молодости нужно пройти все..
Хотя бы для опыта..
И уже на старости станешь умнее и не будешь цепляться с толпой..
Ну в первую очередь конечно убивают духовитых, сильными духом, у которых со школы еще выработалось, не отступать..
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§ antonK
Re: Гладиаторские бой мужчин сняли на видео на авторынке в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 26.11.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Что за бредовый фейк? Это авторынок? Это Кустанай? Да я снег не помню когда последний раз видел у нас)))


В этом то и дело, что видосу куча времени, снят был когда снег выпал в этом году, на день автомобилиста битва была , вроде. Пару месяцев истории уже есть.
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