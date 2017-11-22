112 Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке #8





(Пользователи) Сообщений: 7273

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Кто бы что не говорил, не стоит или не стоИт, но я нет нет и докладываю в копилку по одной две бумашки иногда, купюры меньшей ценности, и посчитал, накопилось что то около 20ти тысяч..

В машине бардачок есть, туда только по 50 и по 100 откладываю, до семи тысяч складывается и потом если где то не хватает, берешь оттуда, допустим если в магазине или на взятки гаишникам не хватило..



