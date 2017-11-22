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§ NG.kz
Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30502
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане официально входит в оборот новая банкнота номиналом в 500 тенге, сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев. Основным элементом банкноты стал монумент "Қазақ Елі".
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Артём Мединский,всем шалом
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как 20ка.

АлигарХ'
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора уже до тыщи монетами выпускать. Уже если в кармане 500-1000, ниочём.
Инфляция... ;-)
А купюры надо 2000, 5000, 10000, 20000, а еще уже пора выпускать 50 тыщ, 100 тыщ, а там будут посмотреть :-o

Вова
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голуби - с одной стороны "птица мира", а с другой переносчики сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний, некоторые из которых смертельно опасны.

07
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
орлы,беркуты,голуби,чайки... рекламный плакат курятника?

§ Сергей_я
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2258
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.11.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно мы лидеры уже, кто за всю жизнь валюты поменял ее дизайн уже не знаю сколько раз. Раза 4 уже наверно или 5?
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07
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
Голуби переносчики сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний, некоторые из которых смертельно опасны.
инфляции таакже смертельно опасны... в результате инфекций умерают люди,в результате инфляций,умирают страны...

кустанаец 1
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
симпатичная . но беспонтовая

§ 112
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто бы что не говорил, не стоит или не стоИт, но я нет нет и докладываю в копилку по одной две бумашки иногда, купюры меньшей ценности, и посчитал, накопилось что то около 20ти тысяч..
В машине бардачок есть, туда только по 50 и по 100 откладываю, до семи тысяч складывается и потом если где то не хватает, берешь оттуда, допустим если в магазине или на взятки гаишникам не хватило..
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пока гражданин
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом все банкноты переделаем на латиницу.

§ сайлау курманов
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2371
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.11.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо переход на безнал буксует , я думал скоро вся наличность канет в лету , а нет,
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1
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 19:56
Комментарий удален модератором.

у6
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одним словом, фантики)

ali
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке




Отправлено: 22.11.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто количество бумаги увеличивают и скоро будет как в Зимбабве .

§ Xacatel
Re: Новую банкноту номиналом в 500 тенге презентовали в Нацбанке
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 22.11.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё не на латинице? А?
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