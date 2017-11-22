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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потому я никогда не говорю слово Мы, Нас, о нас или еще как то, когда дискутирую с кем либо, либо как сейчас с толпой..
Потому что у меня есть свое личное Я, а не Мы, Ани, Нас, прикрывая свое Я в безумной и глупой толпе..
Спасибо, научен горьким опытом в коллективах, в толпах..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.11.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Ты это, особо не доводи человека до состояния.
Он и так уже в астрале поймал нирвану.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот уже перешел на личности.
Кстати, халатик в плечах не жмет?
И где твой друг, который любит рассуждать о паразитирование?
Бросил тебя как личность или боится примазаться к твоему сознанию.
Да, все печально.
Ну ничего, главно твоё йа в сознание.
И не забывай, попрекая, кто был никем и ничем тот станет всем.
Аллилуйя и аминь.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
где твой друг, который любит рассуждать о

Не понимаю о ком ты и о чем..
Я говорю за себя, ты встреваешь за Медного, он за тебя..
Только и всего..
Где тут ты увидел в моем Сознании еще какого то друга?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще для меня толпа и постоянный говор Нас и Мы, напоминает одичавшую стаю гиен, нападающих на одинокого путника Льва..
Там в стае ведь слабаки сзади тоже кричат, Мы, Нас..
Нет там личностей..
Только когда соберутся в толпу..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
вот уже перешел на личности.

Кстати, где я Вас и Мы обзывал?
По моему начали все это Вы и в нескольких ветках одновременно..
Не находишь?
Перечитай Ваши комменты внимательней..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой однокашник..
Не профессионал Ютьюба, но реальный пасан..

https://rutube.ru/video/9e41bd9f87cc6fd154c7469d1980df29/
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам до такого мечтать и мечтать..
Эх жизнь, рановато мы от нее спрятались в Ютьюбах..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7124
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.11.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И вообще для меня толпа и постоянный говор Нас и Мы, напоминает одичавшую стаю гиен, нападающих на одинокого путника Льва..


[прослезившись]

Мереке Заканович, это ты себя львом или там Шерханом числишь, что ли? )))))
Вот ведь умеешь насмешить, ты на Табаки-то тянешь с большим трудом, скажем честно.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1215
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.11.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, кстати Марикжан против всех :-) Умеет же создать ситуацию языком своим, умом своим... хотя видно что напрягся, даже перестал коверкать слова :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сейчас я буду тестировать, на зависть толпе и внезапно подбежавшего им в помощь начальника, Додо пицерию..
А попросту возьму додстеры, 670 тенге штука, практически равны по стоимости с шаурмлй с донер кебаба, как на самом деле по вкусу, посмотрим..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Марикжан против всех

Один против всех и все против одного..
У так называемых нулевиков, которых образовывали в нулевых, это в порядке вещей..
Ну и у остальных, кто любил на собраниях под рокот активиста подымать руку с тем что согласен с речью, дабы осудить одного..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.11.17 - 22:22
Комментарий проходит проверку.
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