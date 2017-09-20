NG.kz паломничество в Мекку...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:28 Намедни, из паломничества в Мекку вернулись очень хорошие знакомые, сие мероприятие обошлось новоиспеченным путешественникам в полтора миллионов нашими и тщательно готовилась загодя в полгода. Чтобы понять, для чего люди стремятся на такой вояж и что с этого имеют, расскажу о своем дедушке.

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