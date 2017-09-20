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§ NG.kz
Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер пособий по инвалидности составляет 32 392 тенге, по случаю потери кормильца – 28 571 тенге, по возрасту – 12 719 тенге.
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У6
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо государству. 193$ на месяц. Боже, как народ обнищал. В США бомжы в день столько просто наклянчивают. Помошник стоматолога в неделю 2 000$ получает. Если положил на полку 100$ и через 10 лет достал, он и остался этим 100$. А не как у нас. Лям положишь, через 5 лет булку хлеба только купишь.

средний размер
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то ест только мясо, а другой на капусте сидит, но по статистике они питаются голубцами

тётя Соня
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
средний размер:
кто то ест только мясо, а другой на капусте сидит, но по статистике они питаются голубцами

Кто просидел ноя на диване..пусть есть .. капусту! Правильно делать начисление пенсии за стаж работы.. и побегут ....

§ Dan
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 20.09.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять нытьё. Норм всё в государстве и НАНу за это вечная хвала и благодарность.
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979
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
грандиозные аплодисменты, великая сумма

§ сайлау курманов
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего нормального я не вижу , люди так бедны , что об этом надо не говорить , а на каждом углу кричать, вон ко мне жить попросился парень из деревни , ходит с семи утра до девяти вечера картошку перебирать,вчера принес две тысячи , то ли детям отложить или с голоду помереть , а таких тысяча
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* Доктор СИЗО
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ничего нормального я не вижу , люди так бедны , что об этом надо не говорить , а на каждом углу кричать, вон ко мне жить попросился парень из деревни , ходит с семи утра до девяти вечера картошку перебирать,вчера принес две тысячи , то ли детям отложить или с голоду помереть , а таких тысяча

-не богохульствуй..... я когда, будучи в Башкирии, принес теще сорванное с забора объявление о курсах помощников машинистов, предложил идти на учебу ее сынку.... профессиональному бездельнику и тунеядцу.... они оба посмотрели на меня, как на сумашедшего .... оказывается, машинисты каждое утро дуют в трубку..... а эти нищеброды, шатаются всю ночь, в поисках спиртного....
- когда, уезжал домой, не досчитался в багаже дорогущей кожанной куртки....
-уверен на 150 процентов, твой парень из той же когорты....
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§ сайлау курманов
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2137
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.09.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сидишь тут кум-королем , всех поучаешь , жизнь нынешней молодежи -кромешный ад , не знаешь по сути и не наговаривай , получаешь пенсию и сиди дальше радуйся , потрошитель передачки
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61
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Опять нытьё. Норм всё в государстве и НАНу за это вечная хвала и благодарность

Уважаемый, учтите, что пенсионеру нужны лекарства,а стоят они немало. Минимум 10% пенсии уходит на лекарство. Не говоря уже о лечении. В санаторий поехать с такими ценами, взять например наш "профсоюзный" Сосновый бор, нереально, цены заоблачные. Так что с такой пенсией можно только сводить концы с концами. А сколько не доживают до пенсии?! Отменили льготный возраст для многих профессий. Ну да что там, как Вы сказали нытьё...

§ Валентин
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
Если положил на полку 100$ и через 10 лет достал, он и остался этим 100$. А не как у нас.


Ну почему же?!
Если у нас положить на полку $100, они через 10 лет тоже так и останутся этими $100 !
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* Доктор СИЗО
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.09.17 - 15:14
Комментарий удален модератором.
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Пенсионер 1 месяц
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге




Отправлено: 20.09.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, отработала на железной дороге 34 года, и в снег и в дождь на стрелках ........ а пенсия ниже минимальной. Плакать охото.

§ Медный
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.09.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
таких тысяча

маловато
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§ amduscias
Re: Средняя пенсия в Казахстане превысила 66 тыс. тенге
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 20.09.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
Правильно делать начисление пенсии за стаж работы.. и побегут ....

Уж вы бы лучше помолчали бы, дядя Соня! За стаж будут платить только с 2018. А как до этого начисляли... слов нет. У моей мамы стаж 44 года и на одном месте между прочим. Её подруге посчастливилось родиться на 4 года раньше и она ушла до всеобщего бардака. В результате получает гораздо большую пенсию. Хотя в отличие от моей мамы и на республиканской доске почета не висела и новые вычислительные машины не осваивала, как села в 60-е за простейший агрегат, так и просидела за ним до пенсии. А над сверстниками моей мамы государство поиздевалось вволю. Мало того, что пришлось перерабатывать несколько лет, так еще и не позволили выбрать те года для расчета пенсии, когда зарплата была лучше. А стаж вообще оказался по фигу! Все, кто придумал эту систему начисления пенсий просто моральные и умственные уроды! В ад не верю, но очень хотелось бы, чтобы для этих уродов он был создан и парились они в нем несколько сотен тысяч лет. Без права перерождения. Ну, если только глистами...
Так что, дядя Соня, ротик свой закройте! Не знаете всей полноты проблемы, молчите!
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