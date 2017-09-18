Цитата: Маркс:

Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. Европейские ученые просят не беспокоиться членов ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Для них зима пройдет в пределах климатических норм. Для особенно дружественных стран возможно значительное смягчение холодов и уменьшение снежного покрова.



Хех..

И этот человек жаловался на меня во всех ветках форума что я ему не даю говорить культурно и что то умно?

Ну и что я вижу?

Определенно какой то полупьяный Бред..