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≡ Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29677
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности серьезно утеплять свои дома, так как зима будет длиться долго. При этом ученые предупреждают, что не только эта зима, но и последующие, будут суровыми и очень снежными.
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андрей
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин я эту статью дня три назад читал в инете , у вас что профессионализм погулять вышел да не вернулся

* 112
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
112


(Пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.09.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Холоднее станет в тех государствах, которые поддерживают антироссийские санкции. Европейские ученые просят не беспокоиться членов ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Для них зима пройдет в пределах климатических норм. Для особенно дружественных стран возможно значительное смягчение холодов и уменьшение снежного покрова.

Хех..
И этот человек жаловался на меня во всех ветках форума что я ему не даю говорить культурно и что то умно?
Ну и что я вижу?
Определенно какой то полупьяный Бред..
Профайл

§ yudjin
Re: Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо, Заканыч, не вынесла душа поэта?

А по теме...нам уже по весне обещали такое жаркое лет и засуху как в 98-м..шо из всего прогноза сбылось только "До новых встреч!"
Я вот во дворе сделал свой гидрометцентр... 100% предсказатель погоды:
Профайл

Гость
Грядущая зима станет самой холодной за 100 лет




Отправлено: 18.09.17 - 22:26
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