Цитата: Монгол Шуудан:

Пока не научишься пользоваться всей палитрой а не только одним стилусом, грош тебе цена, как историку. Да и как человеку.

а сам небось даже не знаешь откуда твой и где твой деды похоронены, он проделывает такой труд раскапывает в архивах ради вас старается, у нас у Казахов с этим все в порядке каждый своих предков знает где родился и где похоронен его деды до 7го колена, эх ты...