Лицензия Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции #19







Отправлено: - 15:52 "- Генеральному подрядчику, даже если он выигрывает госзакупку способом из одного источника и нанимает субподрядчиков, необходимо иметь лицензии на все виды работ, за которые он планирует взяться, - пояснил «НГ» заместитель управления ГАСК Берек ТАНЖАРИКОВ. - Лицензии на производство дорожных, инженерных работ, на устройство несущих конструкций и так далее. Иначе предприятие не сможет выступить генподрядчиком. Наличие нескольких разных лицензий у одной фирмы вполне реально. Что касается филиала «Енбек-Костанай», то проверять его на наличие всех лицензий мы имеем право только после обращения граждан. Пока обращений о том, что они взялись за какие-то работы без лицензии, не поступало".

Заходим на сайт elicense.kz, в нижнем правом углу жмем на ссылку "Поиск разрешительных документов", вводим БИН Енбек-Костанай, и видим...а ничего не видим - ни одной лицензии на строительно-монтажные работы Енбек не имеет.