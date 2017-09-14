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§ NG.kz
Семь подрядов вне очереди и конкуренции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29633
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале сентября на совещании в филиале «Нур Отана» аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, говоря о завершении сезона реконструкций и ремонтов объектов и дорог, заявил: «По всем направлениям должен быть контроль». До этого глава региона неоднократно призывал заказчиков расторгать договоры с неблагонадежными подрядчиками.
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* pandit
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 14.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СПК "Тобол" - тоже в этот ряд. Журналисты запрашивают об ощутимых результатах деятельности корпорации, те в ответ: "служебная, коммерческая и иная тайна". 2015-2016 год футбольному клубу "Тобол" перечисляют 80 млн тенге, Лисаковский картонно-бумажный комбинат получает от них благотворительную помощь 24.5 млн, и безвозмездный заем 12.4 млн. А для приютов и детдомов СПК "Тобол" дает только 384 тыс тенге. А Дворец бракосочетаний? А завод подсолнечного масла 3,6 тыс тонн в год? Один скандал за другим идет.

И заметьте, если (когда) шарахнет кризис (валютный, неплатежей и т.п.) все эти конторы разом и одно-моментно будут в шоколаде...
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Читатель 1
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня всё время возникает вопрос: Ну когда наконец разгонят всякую ё....??!!! Кому, кому дали реконструкцию стадиона?? (там не опечатка?))

Бывалый
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
А у нас по вашему с потолка цифры берутся?

А мы тут по их мнению дикие и только что с пальмы слезли.
Хотя у них по сей день законодательство о госзакупках остановилось в развитии на уровне нашего 2007-2008 года, со всеми вытекающими...

Меркурий
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не тот беймбет который замглавпрокурора областного был?

Лицензия
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Генеральному подрядчику, даже если он выигрывает госзакупку способом из одного источника и нанимает субподрядчиков, необходимо иметь лицензии на все виды работ, за которые он планирует взяться, - пояснил «НГ» заместитель управления ГАСК Берек ТАНЖАРИКОВ. - Лицензии на производство дорожных, инженерных работ, на устройство несущих конструкций и так далее. Иначе предприятие не сможет выступить генподрядчиком. Наличие нескольких разных лицензий у одной фирмы вполне реально. Что касается филиала «Енбек-Костанай», то проверять его на наличие всех лицензий мы имеем право только после обращения граждан. Пока обращений о том, что они взялись за какие-то работы без лицензии, не поступало".
Заходим на сайт elicense.kz, в нижнем правом углу жмем на ссылку "Поиск разрешительных документов", вводим БИН Енбек-Костанай, и видим...а ничего не видим - ни одной лицензии на строительно-монтажные работы Енбек не имеет.

Гость
Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 16:11
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* Ks
Re: Семь подрядов вне очереди и конкуренции
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 680
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 14.09.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лицензия:
а ничего не видим - ни одной лицензии на строительно-монтажные работы Енбек не имеет.

Ну зачем вводить в заблуждение? У них лицензия и строительная и проектная второй категории. Выдана РГП, в приложении все филиалы и представительства имеются. Не очень сыщик из вас :lol:
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Гость
Семь подрядов вне очереди и конкуренции




Отправлено: 14.09.17 - 16:28
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