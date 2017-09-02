Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
Я робот
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Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz. Читать новость
Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса: НО нигде не будут смешивать его с другим языком - аналог суржика.
Смешивают аж бегом. Или по-твоему в русском языке слова "вехотка", "айда", "базар" и т.д. - сами по себе появились? Ты наверное просто мало бывал в тех местах, где русских с местными пополам - там тот еще "суржик"...
О чём ты "Петя"?! Куда кто ушёл?!!МЫ здесь, тутошние мы, русские, русскоязычные граждане Казахстана, никуда и не думали уходить. Вполне законно хотим чтоб нашим детям на нашей родной земле преподавали знания нашего родного языка на должном уровне. НАС здесь по официальной статистике не менее 40%, неужели с нашим мнением даже считаться не стоит?!!! А про Иуду-Ельтсина, про Россию, про национальные окраины нам зачем тут петь?!
Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst: Им доставлены из России тонны учебников, по межгосударственной программе направляются преподаватели из России. Ликвидация безграмотности короче. До такого же состояния довести хотите, господа-министры?!
5555: скажу коротко.... предлагаю товарищу министру продолжить мысль и ввести в учебники казахсткого языка и литертуры тоже 50 000 заеимствованных слов наличные экскаватор и прочие которые последние 25 лет упорно щаменябт 2,3 словами. А что аргументация будет та же....
Присоединяюсь руками и ногами. Ну и мозгами, естественно. )))))))
Маркс
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
В школе изучают литературный русский язык, письменный и устный. Разговорный язык в школе не преподают, в этом нет никакого смысла, жаргонизмы, сленг и диалект в каждом дворе и сообществе свои. Поэтому не стоит помещать в учебник и изучать то, чему автор учебника учился в своем дворе и в своем окружении, ведь многие ученики никогда туда не попадут.
Ну вот всё и разрешилось! По крайней мере для моих школяров. Учитель спокойно разъяснил, что теперь учебники...всего лишь рекомендованный для обучения материал, а не его строгая канва. Ими будут пользоваться, составляя план занятий по своему усмотрению на базе всего доступного учителю и ученику материала(надеюсь не часто). Оценок тоже не будет. Домашние задания можно не делать. Несколько контрольных срезов в четверти, по ним итоговая оценка. М-мда...прям студентов хотят сделать. Но радует, что учиться будем по той литературе, которую посчитает нужной учитель. От учителя теперь всё зависит. Моим детям с учителями повезло))).
Ими будут пользоваться, составляя план занятий по своему усмотрению на базе всего доступного учителю и ученику материала
т.е. в школу завезут его и других не будет учебников, ну вот и всё - шах и мат всем объяснениям. Плавали знаем как ведётся снабжение литературой учебных заведений, что даже учителям приходится покупать учебники
Сагадиев прокомментировал «сказку о Пызявке» в казахстанских учебниках русского языка По мнению министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, школьники должны изучать современный русский язык, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».Напомним, в Казахстане не утихают страсти вокруг учебника русского языка за 7 класс по обновленной программе. В одном из заданий школьникам предлагается современная сказка «О Пызявке», которая и возмутила родителей. «Она развивает мышление ребенка, то, как он использует язык. В этой сказке нам нужно найти глагол, существительное. Эта методика из «Алисы в стране чудес» перекочевала в ведущие лингвистические учебники мира. Из-за того, что мы это не знаем, не значит, что мы должны это критиковать», — сказал министр. Кроме того, глава МОН ответил на критику депутатов, которые предложили вернуть эти учебники издателям. «Во-первых, государство не тратило денег на разработку этих учебников. Мы поддерживаем полностью мнение экспертов, что эти учебники хорошие, и они нашим детям дадут очень много, как в понимании, так и в развитии русского языка. Сейчас появляются различные мнения, уже российских экспертов, которые говорят о том, что в принципе это правильно. Не должно быть, что один язык живой, современный, на котором ты говоришь, а другой язык - он как музейный экспонат, можно его знать, но использовать очень редко. Если опереться на мнение российских экспертов, то казахстанский учебник русского языка в плане его современности, разнообразности, он лучше», — считает Сагадиев. «У нас обновленное содержание. Есть маленькое количество родителей, которые не понимают его сути. Это не значит, что нужно опираться на их мнение. Содержание разработано странами ОЭСР более 20-25 лет назад. На базе этого готовились программы НИШ. Это обновленные программы. Важно, что наши казахстанские дети начнут думать. Не надо ничего механически запоминать», — добавил он.
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