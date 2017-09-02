Алиса Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых... #88





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3635

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:36 ааа, снова очередные перлы от министра:



Сагадиев прокомментировал «сказку о Пызявке» в казахстанских учебниках русского языка

По мнению министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, школьники должны изучать современный русский язык, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».Напомним, в Казахстане не утихают страсти вокруг учебника русского языка за 7 класс по обновленной программе. В одном из заданий школьникам предлагается современная сказка «О Пызявке», которая и возмутила родителей.

«Она развивает мышление ребенка, то, как он использует язык. В этой сказке нам нужно найти глагол, существительное. Эта методика из «Алисы в стране чудес» перекочевала в ведущие лингвистические учебники мира. Из-за того, что мы это не знаем, не значит, что мы должны это критиковать», — сказал министр. Кроме того, глава МОН ответил на критику депутатов, которые предложили вернуть эти учебники издателям. «Во-первых, государство не тратило денег на разработку этих учебников. Мы поддерживаем полностью мнение экспертов, что эти учебники хорошие, и они нашим детям дадут очень много, как в понимании, так и в развитии русского языка. Сейчас появляются различные мнения, уже российских экспертов, которые говорят о том, что в принципе это правильно. Не должно быть, что один язык живой, современный, на котором ты говоришь, а другой язык - он как музейный экспонат, можно его знать, но использовать очень редко. Если опереться на мнение российских экспертов, то казахстанский учебник русского языка в плане его современности, разнообразности, он лучше», — считает Сагадиев. «У нас обновленное содержание. Есть маленькое количество родителей, которые не понимают его сути. Это не значит, что нужно опираться на их мнение. Содержание разработано странами ОЭСР более 20-25 лет назад. На базе этого готовились программы НИШ. Это обновленные программы. Важно, что наши казахстанские дети начнут думать. Не надо ничего механически запоминать», — добавил он.



http://newtimes.kz/obshchestvo/item/58781-sagadiev-prokommentiroval-skazku-o-pyzyavke-v-kazakhstanskikh-uchebnikakh-russkogo-yazyka



чё-чё -чё сказать??? - а не знаю чё говорить - просто не знаю - в трансе сижу...