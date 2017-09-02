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§ NG.kz
Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых учебников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29595
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев ответил на критику родителей новых учебников русского языка, в котором нашли задания с использованием слэнга, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
НО нигде не будут смешивать его с другим языком - аналог суржика.

Смешивают аж бегом.
Или по-твоему в русском языке слова "вехотка", "айда", "базар" и т.д. - сами по себе появились?
Ты наверное просто мало бывал в тех местах, где русских с местными пополам - там тот еще "суржик"...

§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


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Сообщений: 825
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петя Жуков:

О чём ты "Петя"?! Куда кто ушёл?!!МЫ здесь, тутошние мы, русские, русскоязычные граждане Казахстана, никуда и не думали уходить. Вполне законно хотим чтоб нашим детям на нашей родной земле преподавали знания нашего родного языка на должном уровне. НАС здесь по официальной статистике не менее 40%, неужели с нашим мнением даже считаться не стоит?!!!
А про Иуду-Ельтсина, про Россию, про национальные окраины нам зачем тут петь?!
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Бывалый
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
НАС здесь по официальной статистике не менее 40%

Точнее - не более 25% по состоянию на 2009 год с сильной тенденцией к уменьшению.

Чугун
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ Добрый человек
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 04.09.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно, ребята, когда открывается новая школа, новый завод или бассейн, у входа натягивается красивая ленточка. И самый почетный гость должен ее перерезать.

Как раз к академии подъехал в «Чайке» такой почетный гость. Это был министр по образованию. И Василиса Потаповна сказала ласковым голосом:

— Ленточку должен перерезать наш уважаемый руководитель.

— Если он сумеет это сделать, — вмешалась Ирина Вадимовна. Потому что это непросто.
@ Эдуард Успенский. "Школа клоунов".
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§ Добрый человек
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 04.09.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Им доставлены из России тонны учебников, по межгосударственной программе направляются преподаватели из России. Ликвидация безграмотности короче. До такого же состояния довести хотите, господа-министры?!

👏👍👍👍
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§ Добрый человек
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Добрый человек


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 13.10.11
Отправлено: 04.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
скажу коротко.... предлагаю товарищу министру продолжить мысль и ввести в учебники казахсткого языка и литертуры тоже 50 000 заеимствованных слов наличные экскаватор и прочие которые последние 25 лет упорно щаменябт 2,3 словами. А что аргументация будет та же....

Присоединяюсь руками и ногами. Ну и мозгами, естественно. )))))))
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Маркс
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 04.09.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школе изучают литературный русский язык, письменный и устный. Разговорный язык в школе не преподают, в этом нет никакого смысла, жаргонизмы, сленг и диалект в каждом дворе и сообществе свои. Поэтому не стоит помещать в учебник и изучать то, чему автор учебника учился в своем дворе и в своем окружении, ведь многие ученики никогда туда не попадут.

§ Змея Подколодная
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.09.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://informburo.kz/novosti/pochemu-vypuskniki-vko-uchatsya-vo-vtorosortnyh-rossiyskih-vuzah-rasskazal-danial-ahmetov.html?utm_source=ok.ru&utm_medium=news&utm_campaign=nf
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§ Горожанин_kst
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 825
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот всё и разрешилось! По крайней мере для моих школяров. Учитель спокойно разъяснил, что теперь учебники...всего лишь рекомендованный для обучения материал, а не его строгая канва. Ими будут пользоваться, составляя план занятий по своему усмотрению на базе всего доступного учителю и ученику материала(надеюсь не часто). Оценок тоже не будет. Домашние задания можно не делать. Несколько контрольных срезов в четверти, по ним итоговая оценка. М-мда...прям студентов хотят сделать.
Но радует, что учиться будем по той литературе, которую посчитает нужной учитель. От учителя теперь всё зависит.
Моим детям с учителями повезло))).
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* Медный
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.09.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

не спешите с выводами!
Цитата:

Ими будут пользоваться, составляя план занятий по своему усмотрению на базе всего доступного учителю и ученику материала

т.е. в школу завезут его и других не будет учебников, ну вот и всё - шах и мат всем объяснениям.
Плавали знаем как ведётся снабжение литературой учебных заведений, что даже учителям приходится покупать учебники
:-x
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§ Змея Подколодная
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.09.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://ok.ru/video/363068000847[/video]
Ну хоть один здравомыслящий человек в системе Образования! Браво! Снимаю шляпу!
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elektron
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...




Отправлено: 11.09.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
НАС здесь по официальной статистике не менее 40%, неужели с нашим мнением даже считаться не стоит?!!!


я так полагаю это был сарказм? ;-) 25 лет назад было 70-80 процентов. Так что считаться будут, пока процента 3-4 не останется.

§ Алиса
Re: Мы готовим детей не для прошлого - Сагадиев о критике новых...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3635
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.09.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ааа, снова очередные перлы от министра:

Сагадиев прокомментировал «сказку о Пызявке» в казахстанских учебниках русского языка
По мнению министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, школьники должны изучать современный русский язык, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».Напомним, в Казахстане не утихают страсти вокруг учебника русского языка за 7 класс по обновленной программе. В одном из заданий школьникам предлагается современная сказка «О Пызявке», которая и возмутила родителей.
«Она развивает мышление ребенка, то, как он использует язык. В этой сказке нам нужно найти глагол, существительное. Эта методика из «Алисы в стране чудес» перекочевала в ведущие лингвистические учебники мира. Из-за того, что мы это не знаем, не значит, что мы должны это критиковать», — сказал министр. Кроме того, глава МОН ответил на критику депутатов, которые предложили вернуть эти учебники издателям. «Во-первых, государство не тратило денег на разработку этих учебников. Мы поддерживаем полностью мнение экспертов, что эти учебники хорошие, и они нашим детям дадут очень много, как в понимании, так и в развитии русского языка. Сейчас появляются различные мнения, уже российских экспертов, которые говорят о том, что в принципе это правильно. Не должно быть, что один язык живой, современный, на котором ты говоришь, а другой язык - он как музейный экспонат, можно его знать, но использовать очень редко. Если опереться на мнение российских экспертов, то казахстанский учебник русского языка в плане его современности, разнообразности, он лучше», — считает Сагадиев. «У нас обновленное содержание. Есть маленькое количество родителей, которые не понимают его сути. Это не значит, что нужно опираться на их мнение. Содержание разработано странами ОЭСР более 20-25 лет назад. На базе этого готовились программы НИШ. Это обновленные программы. Важно, что наши казахстанские дети начнут думать. Не надо ничего механически запоминать», — добавил он.

http://newtimes.kz/obshchestvo/item/58781-sagadiev-prokommentiroval-skazku-o-pyzyavke-v-kazakhstanskikh-uchebnikakh-russkogo-yazyka

чё-чё -чё сказать??? - а не знаю чё говорить - просто не знаю - в трансе сижу... 8-) 8-) 8-)
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