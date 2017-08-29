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§ Vital
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4630
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придуприждать надо я с телепона уже штук 30-40. Выкинул. Память нужна для более нужных тем.
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Товарищ Ын
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 29.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
"Гостевая книга" (14-15 стр). Там мы публикуем наиболее интересные ваши посты. Вот и в теме недели хотели выдать колонку самых ярких постов про наши дороги. Конкретные, а не вообще о гадкости жизни).


Ну дык надо тогда перечислить хорошие дороги - список будет весьма краток.
А про остальные коротко информировать население - ужосна... :lol:
Печатать сие в гостевой не надо! :oops:

Кожабай
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 30.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте!
Хочу рассказать про дорогу от города Рудного до поселка Горняцкий. Это злополучная дорога, в которой журналистам есть о чем написать и в чем разобраться. Расстояние там около 10 км. В 2012 году кажется был скандал. Акимат города Рудного делал ПСД на капитальный ремонт этой дороги. Тендер выиграл дилетант. Там явно не обошлось без коррупции. Был суд и даже кажется посадили начальника отдела ЖКХ города Рудного. В итоге: ПСД так и не сделали. Деньги пропали. Даже если деньги были возвращены в бюджет, тогда непонятно почем все равно не сделали ПСД. А ведь изначально планировалось что если ПСД сделают в 2012-м, то дорогу сделают в 2013-м. На дворе уже 2017 год. В 2016 году сделали часть дороги от поселка до железнодорожного моста возле поселка. Плюс в принципе есть какой-никакой асфальт от улицы Топоркова в Рудном до Фабрики. Остался буквально участок длиной 2-3 км от жд-моста до Фабрики. Но этот участок в ужаснейшем состоянии. При этом, это единственное место в области, где есть деньги. И ССГПО ежегодно выделяет на благотворительность по меморандуму 1 млрд. тенге. Но ведь по этой дороге ездят рабочие ССГПО. Почему бы своим не помочь. Да просто ради своих же рабочих могли бы изыскать несколько миллионов на 2-3 км асфальта? Акимат за счет бюджета и налогов имеет неплохие показатели. Ремонтирует в городе Рудном ежегодно меняет асфальт а улице Ленина. Почему бы и акимату эту пару км не заасфальтировать? Наша газета, прошу разберитесь. Задайте эти вопросы акимату и комбинату. И особенно хотелось бы узнать подробности с этим злополучным ПСД и планами на капиталку.

§ Обликоморале
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.08.17 - 08:07
Комментарий удален модератором.
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111
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 31.08.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день!
Уважаемая редакция, я Вас прошу проехать недалеко, в Заречный, мкр. Северный.
После прокладки коммуникаций по улицам крайне затруднительно не только ездить на авто, но и ходить пешком. Ходить пешком еще и опасно, можно ноги переломать, если в сумерках возвращаться домой. Это в сухую погоду. После дождя улицы вообще непроходимы, авто приходится оставлять ближе к асфальту, можно наблюдать импровизированные стоянки.
Дороги грейдировали только весной, да и то просто слегка пошкрябали, только солярку сожгли зря.

Игорь
Re: Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 03.09.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообщем все про трассы рассказывают, я хочу сообщить о поселке Ударник. Который на данный момент является районом города. Приглашаю посмотреть. Сюда из-за дорог отказываются ехать автобусы. Дороги после дождя вообще нет. Нет никакого намека даже про щебень по деревне.
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