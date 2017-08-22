Цитата: сейчас иногда брак заключается только по религиозным обрядам, без регистрации в органах ЗАГСа.

И что? С точки зрения религии - это брак, с точки зрения государства - сожительство. Если возникают правовые вопросы - нужно смотреть с точки зрения закона. Это не должно быть связано совсем. Другое дело, если один из супругов вводится в заблуждение таким браком, а позже, на общие средства, делается крупная покупка на имя одного из супругов и второй, в случае развода, остаётся ни с чем. Но разве сейчас есть такие люди?

Мне ещё, например, совсем не нравятся "документы", которые выдаются в храмах - о крещении, о венчании. Зачем? Кому их потом предъявлять? Религия - вопрос совести и никакие бумажки тут не нужны.



Цитата: Volonter:

официально они друг другу никто и если рождается ребёнок, то потом в судах доказывать отцовство нужно, не?

В смысле, если мужчина в отказ идёт? Да, надо будет. Если нет - усыновил и всё.



[Исправлено: Victor Yang, 22.08.2017 - 18:08]