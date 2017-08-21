Цитата: Бывалый:

Лохи памятников недостойны.

Если бы он действительно был такой умный и трудолюбивый, то давно бы уже свалил в другой город и нашел себе приличную работу за приличную зарплату хотя бы в полляма в теплом девелоперском офисе без всяких командировок в далекие беня

так у него диплома нет, он оралман, еще хотел сказать он всем сотрудникам бесплатно чинит компьютеры, утром принес вечером можешь забирать, если какие запчасти нужны он напишет, приносишь ему запчасть, установит и комп как новый, один раз в отпуске понесла я ноутбук в одну известную фирму, так там за то что посмотрели такие деньги взяли, а за ремонт такое загнули да еще срок установили что в течении 10 дней, что я забрала его от туда со скандалом но все же пришлось заплатить за то что посмотрели, только тогда только я узнала что это оказывается деньги и время стоит отладить компьютер, отнесла ему он молча отладил его, предложила денег он обиделся говорит вы что что бы у своих брал, коип летает после ремонта.