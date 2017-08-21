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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же, селедку всю сожрал..
Полтора месяце не притрагивался к ней..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4482
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот:
Едет пьяный мужик в трамвае.
Рядом сидит женщина. И начинает на пустом месте ругать мужика:
Скатина ты,свинья,как тебе нестыдно. Пьяный едешь. Фу на тебя...
Мужик открывает глаза и говорит: ну я то завтра просплюсь, а ты как была стервой так и останешься.
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ГОСТ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может пора уже всю ахинею которую несёт о себе 112 в книгу сложить и издать "жизнь и приключения засланного п////."? :-)

[Исправлено: Ольга Колоколова, 21.08.2017 - 13:16]

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Надо же, селедку всю сожрал..

Ну ка Марик фоотчет представь, не верю.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 21.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вызвали в Костанай на работу с утра

Новую методичку поди получать?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с удивлением обнаружил в налоговой что задолженности вообще нет и что за 2017й год нужно прийти оплатить налог на недвижимость ровно через год..
И очереди так быстро проходят..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вспомнил..
Что интересно вчера пить начал на голодный желудок, чтобы прочувствовать так сказать..
И не косел..
Вот это вырубало..
Выпил в два раза больше чем пил обычно и так себе..
То ли таблетки так действуют что не косеешь, то ли организм отвык за полтора месяца от отравы и типа чистиит усердней..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Куда Лилю спрятал, признавайся? :-)
Неужто в Казань увез?))
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4482
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет еще. Ну я над этим работаю. Там серьезная девушка. Разведка боем непрокатит. Нужен план,стратегия. Малейшая ошибка и капец, раздавит и уничтожит.☺
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нужен план,стратегия. Малейшая ошибка и

А потому нужно стараться брать неопытную девушку, которую можно, с которой притереться легче всего..
Именно потому у нас старались брать 15ти 16ти летних..
Брак крепче..
Ну и она может простить какие то маленькие личные грехи, а вот человек, познавший долгое время одиночество, этого не прощает порой..
И за малейшее нарушение какого нибудь личного пространства, типа а чо ты тут мелькаешь, задавит и может уничтожить..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну ладно, план и стратегия допустим удались.
А как же потом? Без ошибок сможешь?
Под каблук? Выдержишь? ;-)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты пе...фил что ли ко всему прочему?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты пе...фил что ли ко всему прочему?

Это что такое еще?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Понял..
Ты когда тебе было 16 , дружил только со старушками?
Все понятно..
У меня все практически в 15 и в 16 братовья начали встречаться, сейчас у них кучи детей, сестра по матери в 12 начала с русским дружить, их сын сейчас военный летчик, патриот России..
Да, у некоторых когда те рожали в 14 и 15, умирали дети..
Но потом они снова и снова рожали..
Сестра двоюродная в йоде выкидыш делала в тазике в 15..
Родная вот дура, в 22 года вышла и дебил попался, которого она любила, бомжем стал..
Потому что в людишках не разбиралась..
А у тех кто в 16 начинал, крепкие семьи..
А, вон оно что, типо Галкин предо мной?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.08.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем с сестрой я сам виноват был, видя какой вокруг разврат, я ей попросту запрещал делать Это..
Как никак я только отвечал перед Богом за нее, больше никого..
Да, вышла ошибка..
Пахала она на козла, застудила по женски все..
Потом когда я сказал разводитесь на х.., пришлось исправлять эту чудовищную ошибку, пришлось уже денег давать на ЭКО..
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