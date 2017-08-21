112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5129





(Пользователи) Сообщений: 5929

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:47 Хех..

Понял..

Ты когда тебе было 16 , дружил только со старушками?

Все понятно..

У меня все практически в 15 и в 16 братовья начали встречаться, сейчас у них кучи детей, сестра по матери в 12 начала с русским дружить, их сын сейчас военный летчик, патриот России..

Да, у некоторых когда те рожали в 14 и 15, умирали дети..

Но потом они снова и снова рожали..

Сестра двоюродная в йоде выкидыш делала в тазике в 15..

Родная вот дура, в 22 года вышла и дебил попался, которого она любила, бомжем стал..

Потому что в людишках не разбиралась..

А у тех кто в 16 начинал, крепкие семьи..

А, вон оно что, типо Галкин предо мной?