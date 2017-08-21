Цитата: лимон:

так-то к таким врачам приходят "подготовленными" (т.е. результаты анализов, кардиограммы, ренгеноснимки и т.п.) и получают в итоге рекомендацию специалиста (курс лечения или операция)



Но перед этим такая информация о приезде таких медицинских святил должна быть развешена по всем поликлиникам и больницам за пару месяцев до визита, чтобы люди могли заранее собрать все необходимые результаты обследований. Информации ранее ни где про этих врачей не было.