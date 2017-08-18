Цитата: Галым:

так вроде добыча нефти ведется в складчину с Американскими, западными и китайскими компаниями без участия РФ, наверное все же они будут защищать свое имущество, Россия тут каким боком? у нас по моему только в Байкануре доля Российского участия и то по моему отдают свою долю нам.



И самое главное. По чьей территории идет к Черному морю ваш единственный нефтяной трубопровод и где находится порт-терминал для ее отгрузки для дальнейшей отправки?