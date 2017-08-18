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≡ Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил жителей Уральска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29316
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.17 - 09:49
В Уральске родители возмущены заданиями в обновлённых учебниках по русскому языку для пятиклассников. Обновлённые книги школьники получили совсем недавно. По мнению родителей, там много фраз, никак не относящихся к русскому языку.
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§ Алиса
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 20.08.17 - 01:07
Цитата:
Галым:
что из товаров поставляется чисто Российское без всяких изготовлено в китае

Против фабрики Баян-Сулу на ул.Лермонтова - есть магазин "Белорусочка", кажется. Так вот там есть вещи российского производства)))
Профайл

§ dvb
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.08.17 - 02:27
Цитата:
Галым:
так вроде добыча нефти ведется в складчину с Американскими, западными и китайскими компаниями без участия РФ, наверное все же они будут защищать свое имущество, Россия тут каким боком? у нас по моему только в Байкануре доля Российского участия и то по моему отдают свою долю нам.


И самое главное. По чьей территории идет к Черному морю ваш единственный нефтяной трубопровод и где находится порт-терминал для ее отгрузки для дальнейшей отправки?
Профайл

про язык
Re: Новый учебник русского языка для пятиклассников возмутил...




Отправлено: 20.08.17 - 06:48
Вначале было Слово.
Слово создало человека. Записанное на глиняной дощечке Слово создало цивилизацию.
За Слово гугеноты резали католиков, а католики -гугенотов. За него же Александр Невский спустил под лёд немецких рыцарей.
За Слово люди тысячи лет отдавали жизнь и не считали это слишком большой ценой.
Потом Слово получило свободу и все кончилось. Оно утратило вес и смысл.
Так что все ваши споры тут, уже давно бессмысленны.
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