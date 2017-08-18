Цитата: Директор Пляжа:

Давно бы уже " Русский размер" пригласили хоть раз.

Согласна. И песни у них неплохие. Но ведь жигитеры и гаухартасы или как их - однодневки типа лучше ((( Лучше местных ребят слушать, чем тратить деньги на привозных. В той же филармонии немало есть ребят, которые поют не хуже алма-атинских, астанинских и т.п.. Чем непонятно что привозить у себя пошукайтесь в закромах....