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≡ Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июне численность населения Казахстана выросла на 20 200 человек. По данным данным министерства национальной экономики на 1 июля, в Казахстане проживало 18 034 400 человек, тогда как по состоянию на 1 июня общая численность населения составляла 18 014 200 человек.
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§ KOS77
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 614
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а вот с консульством засада - не хочут они принимать всех желающих

Конечно не хочут, аж "программу переселения" сделали бессрочной...
Цитата:
Бывалый:
Так что ограничивает поток отнюдь не Казахстан

Понятно, что не Казахстан ограничивает поток желающих переселиться, он просто по-дружески просит соседей "поумерить" количество участников программы, дабы не портить статистику отрицательным сальдо миграции.
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§ JereK
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Понятно, что не Казахстан ограничивает поток желающих переселиться, он просто по-дружески просит соседей "поумерить" количество участников программы


Кто бы их слушал :lol: Они просто нагло брешут в статистике, как обычно.
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§ JereK
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1120
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 15.08.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Давно известно всем бывалым крестьянам: чтобы корова давала больше молока - её надо больше доить, и меньше кормить!


Вот только голодная корова особо назойливой доярке и копытом зарядить может. О чем я и пытался прозрачно намекнуть, но в случае бывалого это бесполезно. :-)
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§ пешеход
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
пешеход


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Сообщений: 63
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 15.08.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное пусть лучше Россия принимает русских и другие этносы, чем в скором времени ее заполнят китайцы, которые уже заселяют все больше и больше Дальний Восток и оттуда как самовыравнивающаяся жидкость заполняя другие субъекты федерации. В Казахстан им трудно заселить( земельный кодекс не дает), так через ЗАГСы и браки с казахстанками лезут.
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Егору-Ермеку
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ермек:
У нас вон в соседнем подезде несколько семей приезжих живут с монголии. Все дворники....

и шо? они дворника, а их дети через несколько лет станут инженерами прокурорами, врачами, акимами и все будет нормально, стали же дети крепостных писателями инженерами, министрами чем они хуже.

§ Victor Yang
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9026
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.08.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Егору-Ермеку:
они дворника, а их дети через несколько лет станут инженерами прокурорами, врачами, акимами

Это, конечно, возможно, но маловероятно. Бытие, оно, знаете ли, определяет сознание.
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Серж
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 15.08.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,Рассея,будь ты поласковей в своим сородичам,да погостеприимней,без долбанных бюрократов...

Бывалый
Re: Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК...




Отправлено: 16.08.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
не Казахстан ограничивает поток желающих переселиться, он просто по-дружески просит соседей "поумерить" количество участников программы, дабы не портить статистику отрицательным сальдо миграции.

Как раз наоборот.
В бытность действия двустороннего соглашения справку о проживании на 21.12.91 россияне требовали заведомо зная что в паспортных столах рк нет таких сведений.
Таким образом воспользоваться этим соглашением могли далеко не все а лишь те у кого чудом на руках сохранилась домовая книга с тех времен.
Ты просто не в курсе этих моментов и никогда в них не вникал.
Блаженны несведущие ибо они не ведают.

Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 16.08.17 - 00:06
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* bumerang
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 16.08.17 - 00:08
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Гость
Из Казахстана за полгода уехало 15 000 человек, въехали в РК почти 9 000




Отправлено: 16.08.17 - 00:13
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