Сергей_я:

в чем отличие?

Антирадар это по-моему перековерканное слово радар детектор.

Антирадар — активное устройство, созданное для генерирования мощных помех в определённых диапазонах радиочастот или модулирования ложного ответного сигнала, по мощности превосходящего оригинальный от пеленгующего радара. Фактически он является системой активной постановки помех (радиоэлектронного подавления — РЭП).

Радар-детектор — это приемник радиосигнала полицейского радара, предназначенного для измерения скорости движущегося автомобиля. Радар-детектор своевременно предупреждает водителя о приближении к опасному участку дороги, где осуществляется контроль скорости движения транспорта.