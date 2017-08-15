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§ NG.kz
Необычный "жолполовец"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.08.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14.08.2017 года, не доезжая до поселка Кайрак 2х километров... а теперь история. Еду 85 км/ч с женой и ребенком по абсолютно прямой дороге, чуть не доезжая поселка Кайрак. Стоит регистратор и антирадар (просто подарок), никогда не гоняю, но любопытно как у вас ловят нарушителей.
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Вики
Re: Необычный "жолполовец"




Отправлено: 15.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
в чем отличие?
Антирадар это по-моему перековерканное слово радар детектор.


Цитата:
Антирадар — активное устройство, созданное для генерирования мощных помех в определённых диапазонах радиочастот или модулирования ложного ответного сигнала, по мощности превосходящего оригинальный от пеленгующего радара. Фактически он является системой активной постановки помех (радиоэлектронного подавления — РЭП).


Цитата:
Радар-детектор — это приемник радиосигнала полицейского радара, предназначенного для измерения скорости движущегося автомобиля. Радар-детектор своевременно предупреждает водителя о приближении к опасному участку дороги, где осуществляется контроль скорости движения транспорта.

* 74
Re: Необычный "жолполовец"
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4210
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 15.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
✓:
"до следующего урожая"

стыдно товарищи, стыдно.. а еще експо... нда....
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§ лимон
Re: Необычный "жолполовец"
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 445
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 15.08.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сами же написали "любопытно как у вас ловят нарушителей" :lol:
вот так и ловят))) проверили?

Цитата:
Челябинец:
Да, и как он унюхал, на ходу что ли?

по вашему как ловят то пьяных? для этого и останавливают чтобы выхлоп засечь
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* Моше
Re: Необычный "жолполовец"
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 15.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На лоха наверное хотел развести, или то что номера российские увидел, если они российские.
Я по этой трассе 140-160 давлю, радар-детектор себя уже 100500 раз окупил. Личный рекорд от Костаная до границы: за 1 час 15 минут. :lol:
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