1504 Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать... #57







Отправлено: - 21:50 Цитата: Бывалый:

Концентрированное выражение российских реалий.Ни добавить, ни убавить.Кто-то мне еще и дальше будет рассказывать как хорошо в России и какие там живут замечательные люди, несущие свет цивилизованности всему миру?

Никакой разницы между реалиями 2-х государств -нет. Рождение ребёнка - дело затратное, требующее очень внимательного и трепетного отношения. Мужу, конечно нужно было позаботиться. Несмотря на то, что я здесь родилась, живу, работаю, отчисляя немалые налоги, сейчас ещё и в фонд обязательного медицинского страхования, каждое посещение врача, своё -ли, внука-ли, оплачиваю наличными. И это совсем не потому, что денег куры не клюют, а, потому, что в поликлинике, приёма специалиста ждать не менее 10-15 дней. Приём у "врача" общей практики - вообще дело "тухлое", бесполезная трата сил и времени. Статья - однобока и бесполезна. Что хотел сказать автор? Какие бессердечные врачи в РФ? Так, прежде чем на соседей "пенять", давайте у себя разберёмся. И вот, что интересно: если, вдруг, эта семья захочет вернуться назад, примет ли их РК?