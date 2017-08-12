Горе от реформ для села Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра» #11







Отправлено: - 12:27 Все предыдущие акимы, что то делали для города... Достаточно вспомнить как впервые появились в центре брусчатка, кто ее производил? Не под бизнес ли родственников все эти новшества? Кто то землей увлекался... Кто то через фонд наш город бомбил! Доказательством тому - посадка замов и даже акима города со всей командой. Конечно, первые чистенькие, но что то подсказывает, что без их ведома ничего не делается. Т.к., имея такой аппарат аким области просто не может не знать то, чем занимается подчиненный! Теперь эти бордюры. Я специально останавливался и осматривал те бордюры, которые меняли по пр. Абая , это отличные бордюры были! Нет, надо чтобы они теперь стали красными... Да и проспект не надо было полностью ворошить, в большинстве асфальт был ничем не хуже того что положили. Много вопросов по поводу того, как проходит газификация населенных пунктов. По какому принципу выбирают населенные пункты для газификации? Бывшие совхозы восстанавливать слабо? Деньги на развитие сел же выделяются. До сих пор ни один аким, даже пальцем не пошевелил в этом направлении! Почему бы не произвести ревизию земель сельхоз назначения, четко определить границы пастбищ, сенокосов, решить проблему с водой на селе, с учетом того, что надо скотину поить. Имею в виду, зимой на селе проблемы с водопоем скотины, т.к., вода платная, а значит и держать хозяйство не выгодно, то ли за себя за воду платить, то ли за двух коров. Ведь село превр-сь в кладбище мертвых и живых мертвецов! Нашальники правда, вы же приезжаете в села только на похороны кого-нибудь, или согым урвать. Конк-с проектов развит. сел где?