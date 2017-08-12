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(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 2962
Регистрация: 02.07.10
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|Отправлено: 12.08.17 - 11:23
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|По мне, так пусть пускает. По крайней мере видно, что деньги идут на город, а не как раньше, деньги шли, Алтынсафы и прочие Метрополи росли, а для города делалось чуть меньше чем ничего.
Пусть весь город закатает в асфальт, частный сектор станет человеческим, а не помойкой, где после дождя на джипе страшно ехать. Дома красят, молодцы, зимой и так депресняк, а страшные, серые многоэтажки веселья не добавляют. 6 млн на дом, это не много, уж поверьте. Промальп, фасадная краска, и прочее стоит очень и очень дорого. Я бы сказал, что это дешево и скорее всего экономят на краске, которая потом выгорит. стандартная панельная пятиэтажка, по наружке в среднем 3000 кв.м. если работа маляра стоит на "земле" 1000, то промальп стоит 2500-3000. плюс краска замазка... т.ч. 6 млн, это очень мало.
Макдоналдс, и прочее пусть строят, это не городские деньги, а частные. Террористы не проблема акима, это проблема КНБ, и от их работы зависит будут они тут или нет.
Единственное, что лично мне не нравится, это траты на говнофутбол. Тобол это позор области, лучше бы вложили деньги в другие виды спорта, где мы всегда сильнее. Бокс, полиатлон, лыжи, тяжелая атлетика. А не в кучку уродов с кривыми ногами.
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