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§ NG.kz
Какие интересные встречаются в Костанае машины...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня утром такой вот автомобиль стоял на парковке у "ФИтнейшена". Водитель, видимо, кофе пил.
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§ 74
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
fiat 127
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§ 74
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://auto.ru/catalog/cars/fiat/127/
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5555
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...




Отправлено: 10.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предок нивы

§ 74
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
5555

fiat 127
Годы выпуска
1971 – 1987
1 поколение

Нива (также известна под названиями ВАЗ-2121 и LADA 4x4) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — вседорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.
Серийно производится с 5 апреля 1977 года по настоящее время
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§ лимон
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
номера тоже интересные
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§ Victor Yang
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9010
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром тоже видел их у Лагуны. Было написано ралли Лондон-Монголия.
Вот о ралли: На русском языке нет.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_Rally

[Исправлено: Victor Yang, 10.08.2017 - 14:37]
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§ 74
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Утром тоже видел их у Лагуны. Было написано ралли Лондон-Монголия.
Вот о ралли: На русском языке нет.

Цитата:
Victor Yang:
Утром тоже видел их у Лагуны. Было написано ралли Лондон-Монголия.

http://m.chelyabinsk.74.ru/text/newsline/321534271238144.html
https://hornews.com/news/pozhar_ralli_chelyabinsk/
Челябинская семья стала первым российским участником ралли Лондон – Улан-Батор
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456
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...




Отправлено: 10.08.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто-то выкинул ведро.

§ Прохожий
Re: Какие интересные встречаются в Костанае машины...
Прохожий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 24.10.08
Отправлено: 10.08.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, эти ребята едут из Швеции в Монголию. Красавчики. И этот Фиат они специально взяли, отремонтировали для путешествия.
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