Попалась на глаза забавная новость.



Айдар Баталов: Кинопрокатчикам все равно на казахстанское кино

http://www.ratel.kz/raw/ajdar_batalov_kinoprokatchikam_vse_ravno_na_kazahstanskoe_kino



Цитаты:



Цитата: Зато я понял, насколько предвзяты наши кинопрокатчики к казахскоязычному кино. Да, кто-то посмотрел начало фильма и сказал: «Ну, ребята, это же студенческое кино». Нехотя, но взяли. А в большинстве наших регионов нам сразу же отказали в прокате, потому что они в принципе казахскоязычное кино не берут. Они даже фильм смотреть не стали. ъНам пришлось убеждать, напоминать, что есть закон о языке, о местном содержании, что они обязаны брать, если есть прокатное удостоверение. Приходилось даже прокуратурой угрожать. В итоге количество «экранов» у нас увеличилось с 37 до 56, и 4 недели фильм был в прокате. На самом деле кинопрокатчикам, что бы они ни говорили, все равно на казахстанское кино. Все завязано на личных связях, если ты лично знаком с хозяином сети, тогда фильм возьмут, нет — ну, «сорри». Я не говорю, что у нас самый замечательный фильм, я говорю об отношении в целом, ведь фильм даже не захотели смотреть. Может, отечественные кинопроизводители сами виноваты, ведь столько лет пихали и до сих пор пихаем шлак.



Какая неожиданность - прокатчики хотят зарабатывать деньги, и им наплевать на то, кто этот фильм снял!



Цитата: Зритель сам не знает, чего он хочет, он просто приходит в кино, покупает попкорн и хочет получить кайф от картинки. Он вообще неблагодарный, ему все равно, сколько ты труда вложил, сколько денег, душевных сил. Ему либо нравится, либо он говорит «фу, какая фигня». Снимать надо для себя. Если будешь думать, что нужно другим - ничего не получится.



Какой плохой зритель!

Даже заставив прокатчика поставить фильм, загнать туда зрителя оказывается сложно, не хочет смотреть, наплевать ему на режиссёра и всю съёмочную команду!



Смеялся от души, раньше только Михалков и Бондарчук по моему так отжигали, а теперь и у нас.