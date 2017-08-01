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≡ Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской области - падает		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской области - падает
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29087
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К июню 2017 года население РК достигло исторического максимума и перевалило за 18 млн человек. 18-миллионная жительница РК родилась 11 мая в Талдыкоргане. Количество казахстанцев с 1 мая 2016 г. по 1 июня 2017 г. увеличилось на 260 000 человек, или на 1,5%. Прирост отмечен в 10 регионах из 16, отмечает ranking.kz в своем традиционном обзоре.



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кустанаец 1
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь может сказать, когда наши управленцы перестанут понты колотить , тратив деньги на бесполезные памятники камни и прочих статуэток животных, а начнут вкладывать в производство и перепроизводство

путешественник.
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 21:44
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно из Кустаная на выезд на ПМЖ берут документы свыше 20 человек , еще 30 выезжает без данных документов на так называемую разведку на год и больше и больше не возвращаются .Мои знакомые не живут здесь 18 лет , а их все гражданами считают , хотя у них давно др гражданство . Кругом одно вранье в статистике КЗХ

1
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 21:56
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...




Отправлено: 01.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"кустанайцу 1" могу сказать: никогда, ....причина банальна - нерентабельность любого высокотехнологичного производства в условиях, когда зима 6 месяцев в году и + отсутствие квалифицированных "технарей" (есть ещё куча "факторов", но это уже детали)

* Mineral
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 01.08.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане люди добрее?-чепуха...или приветливее или доброжелательнее-чушь.Озлобленности нет -не заметил ,люди как люди ,общительные,добрые ,вежливые ,да и намного патриотичнее чем Казахстанцы.
Тут многое по другому....гаишники не мельтешат как вороны ...не пристегнулся не беда...просто предупредит...свет не включил...тож ерунда процентов 20 ездят вообще без света.Окурок кинешь ..никто не оштрафует,но люди самосознательно все равно стараются не мусорить.
Депутаты реально ходят по домам ...собрания проводят,ну перед выборами особенно чаще.
Куча секций для детей хокеей футбол,бокс,танцы ,музыка...все бесплатно....есть конечно платные секции но там из ребенка уже профессионала готовят.
Питание для детей... (дочка в 1 классе) -бесплатно и постоянно йогурты,фрукты домой ещё со школы приносит.
Цены дороже,особенно на услуги.Подстричься -500 рос рублей 2700 тнг вроде.Колеса переобуть где то 2-3 тыс рублей ну и тд.Бензин 36 рублей..почти 200 тнг,но одно" но" налога на авто просто НЕТ.Только на дорогие авто вроде.Страховка конечно бешеная,в среднем 8-10 тысяч,в зависимости где прописан мегаполис или провинция.Но и зарплаты...Продавец в магазине от 25 000.
Пьют .Да. Думаю слегка больше чем казахи.Суббота,воскресенье прям рейды на любителей выпить.Но согласитесь, пьяный это реальный преступник.Разумно ловить преступников а не заниматься ерундой и наказывать за не включённые фары.
Медицина конечно тоже храмает.Но все бесплатно.
Многое нравится здесь...особенно дорога, после работы домой...,вглядываешься в лица и понимаешь что, все свои ,родные.... и"твоё место здесь"
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* Mineral
Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской...
Mineral


(Пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 07.01.12
Отправлено: 01.08.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в такие моменты и проходит ностальгия, по родине.
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