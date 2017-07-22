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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валентин,вы не учли,что есть прослойка мужчин,которым удобно быть ведомым.В силу семейного воспитания или не желания брать ответственность за семью .Вот и приходится женщинам в семье быть на ступеньку выше мужчины.Ни коим образом не одобряю этот сценарий,просто такое имеет место быть.


Я без иллюзий :)
Меня рассмешила логика автора всего лишь.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но что приводит к ситуации, когда мужчина поднимает руку на женщину? Многие женщины обычно не говорят: «Дорогой, мне не хватает внимания», а начинают упрекать: «Вон, посмотри на соседа, он то сделал, это сделал, а ты лежишь на диване целыми днями». Это постепенно приводит к тому, что мужчина, не вытерпев, начинает решать вопрос силой. В итоге жена — жертва, муж — тиран, в итоге развод.


Не, ну каков психолог-то, а! Жертва домашнего насилия, оказывается, сама виновата, потревожила покой диванного лежебоки. Ну тут даже сказать нечего.. Конечно же, после такого публичного заявления его не придадут анафеме, а кое-кто даже поаплодирует.. :-x
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Не, ну каков психолог-то, а!


Да ну шикарно же :)

Лежит себе такой традиционный Мужчина на диване, тренируется управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров.
А жена, нет чтобы сказать "дорогой, мне не хватает внимания", получить подзатыльник и убежать счастливой на кухню с глаз долой — смеет что-то требовать!

Какие времена, такие и нравы :(
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1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 22.07.17 - 15:24
Комментарий удален модератором.

§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 22.07.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На тему образования, в частности, кто пишет учебники:

Цитата:
Уроженец Балхаша Азамат Байтасов предложил новую теорию о происхождении дождей. Он доказал, что облака бывают мужского и женского рода, а от их союза рождаются осадки, сообщает телеканал "Оркен Медиа". За исследование Байтасов получил академическое звание ассоциированного профессора Павлодарской региональной академии менеджмента уже в 26 лет.


Цитата:
Азамат Байтасов преподает в алматинской школе, пишет учебники. Выпустил три методических издания по географии и две энциклопедии по естествознанию.


Взято отсюда.

Вот тут гораздо подробней.

[Исправлено: JereK, 22.07.2017 - 21:37]
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2849
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.07.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
от их союза рождаются осадки,

Могу лишь посмеятся в голос и дать гражданам совет.
Ходите с зонтиком,а то после соития не знаешь,что вам капает на моську
:lol:
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Уроженец Балхаша Азамат Байтасов предложил новую теорию о происхождении дождей. Он доказал, что облака бывают мужского и женского рода, а от их союза рождаются осадки,


[моргает]
Как же такая прелесть мимо меня прошла?! Спасибо, друг!
Надо будет автору ещё пару интересных теорий для проверки подсказать.

Например: ежегодный цикл повторяет естественный для всего живого круг: рождение, юность, зрелость, старость.
Так что снег, это просто природное выражение народной поговорки "с него уже песок сыплется", только для облаков!
Тех, которые мужского рода, конечно же.

Можно даже не благодарить, это такие пустяки.

Цитата:
kbkz1980:
Ходите с зонтиком,а то после соития не знаешь,что вам капает на моську


Вот теперь даже как-то по другому воспринимаешь безобидные детские песенки про облака-белогривые лошадки...
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* drakon
Re: Новости казахской прессы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ходите с зонтиком,

Что то в этом году - дождей много,у нас.
А на этой неделе - ваще ливни были
аж 4 раза.Вот дают жару облака.
Сильно потеют... :lol:
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1
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 22.07.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь город Балхаш говорит: " ушибленный на голову, наш Азаматик"!

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6362
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 22.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то в этом году - дождей много,у нас.
А на этой неделе - ваще ливни были
аж 4 раза.Вот дают жару облака.
Сильно потеют...


У вас там склад с виагрой нигде не горел, случаем? :)
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