Уроженец Балхаша Азамат Байтасов предложил новую теорию о происхождении дождей. Он доказал, что облака бывают мужского и женского рода, а от их союза рождаются осадки, сообщает телеканал "Оркен Медиа". За исследование Байтасов получил академическое звание ассоциированного профессора Павлодарской региональной академии менеджмента уже в 26 лет.

Азамат Байтасов преподает в алматинской школе, пишет учебники. Выпустил три методических издания по географии и две энциклопедии по естествознанию.

[Исправлено: JereK, 22.07.2017 - 21:37]