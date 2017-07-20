Цитата: Бывалый:

Это ты про ненависть к "государственным троллям"?



Ты себе льстишь. Кроме смеха, такие как ты других эмоций вызвать не в состоянии.



Цитата: 112:

Ну сам то видел, на кого там указали Вам?



Ты сам там на себя указал и признался что вор и взяточник. А потом сказал что это вы все виноваты в этом. Как же не повалять такого ду.. одаренного человека.