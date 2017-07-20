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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6334
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас начнётся театр бабы Фисы до 2 часиков ночи


Вот бабе Фисе сейчас стало очень обидно, я считаю.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
помогаю слабым и бедным..

гОйцам взятки даёшь? :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
целом, это я конечно некрасиво сказал. Не в бровь, а в

Ты сказал красиво о моей сегодняшней..
Жалеешь ее, словно она животное..
Вместе с Лилей..
Ну мы то знаем что смеешься и подыгрываешь Лильке и на самом деле тебе плевать..
Сам же говорил ведь..
Кого еще надо жалеть, так это Лильку, которая попалась на очередной крючок!
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
осле 34х это уже пожилая девушка или молодая старушка.


Да уж, это верный признак, как здорово бабам с тобой жить марик, что в 34 они как старушки. :-x
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6334
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще, конечно, пропаганда идеи "синька — зло" получается шикарнейшая, наглядная так сказать.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин пожалел мою суженную..
Аппупеть..
В то время как плевал на моих родителей когда то..
О, Валентин изменился, стал сентиментален?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да уж, это верный признак, как здорово бабам с тобой жить мари

Ну у меня самой "старой" было 29 по моему..
Да, с такой старушкой я еще не жЫл..
Но надо признать и мне уже не 15..
Когда то нужно подчиниться воле Аллаха..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
гОйцам взятки даёшь?

Так недавно же писал , штуку отдал за нарушение..
Тут нет ничего такого, сам виноват, нарушил, ответь по закону..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, все мы тут одинаково со скверным характером, это нужно пртзнать..
Иначе не ушли бы в интернет и не страдали тут, выясняя или пытаясь играть на этом выяснении наших характеров..
Да, я не подарок, но по крайней мере честный..
Всех близких скопом перевез сюда, более десяти человек взял и воспитал..
У которыз не было матерей и отцов, а если и были, то это были странные животные..
Всех поднял обул и одел и ушли они все с чем то..
Человек добренький и жалостливый не смог бы и толики сделать того что сделал я, ибо у них нет таких качеств и нет жесткого и волевого характера.
Хех..
Кто из вас воспитал хоть одного и сам?
Да, безусловно, личную жизнь я как то ради этих детишек потерял разумеется..
Но я ни о чем не жалею..
Что сделано то сделано..
Сейчас у одного третий ребенок будет, у двлих по одному, у другой две девочки, у вснх квартиры и нормальная приличная жизнь, которую я им вбил своим характером..
Да, с двумя хоть что делай, не то все..
Там еще пара есть девочек идиоток..
Но гены очень тяжело перебить, там нужен суперхарактер еще более жестокий я бы сказал..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.07.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палец устал блин..
Пойду арбус что ли попью..
Вместо пива..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если станешься одна,
Попомнишь мои слова через лет 7 примерно..

Ну тады огласи почему я останусь одна?
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ответь по закону..

странный закон... где в КоАП сказано отдавать деньги "господину сержанту" при выключенной камере? :-)
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

какие излияния в посте №3669
я почти прослезился!
Вопрос такой: а наркологию, психдиспансер тоже за взятку проходите?
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 00:12
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.07.17 - 00:15
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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