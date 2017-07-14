Палочка Коха Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 19.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:05 Читаю... и диву даюсь.. Человека хотят посадить за свободу слова, ЭТО ЖЕ ПРЕЦЕДЕНТ! А люди здесь балагурят о своём... ни о чём...

во первых, это социально активный человек, он решил высказать своё мнение по поводу растраты (хищения)гос.средств. Которые же и мы с вами собираем господа, нашими налогами и другими поборами с нас.

Таких как он во всём казахстане на пальцах можно пересчитать. Если их пересажают, то разворовываться народное имущество будет с тотальной скоростью. вот его и посадить хотят те, кто ***опку свою прикрыть хотели бы... пукан то видно по делу у них горит...

А вы здесь трындите ни о чём,даже никто за дядьку то и не вступится!

Может его земляки петицию где создали, кто знает? В защиту, что бы подписаться за гражданина нашего. Нельзя социально активными гражданамми так разбрасываться... иначе останутся у нас только те, у кого голова в песке спрятана, и будем в стране своей ... опы наблюдать, в то время, как у чиновников-взяточников харя с жиру трескается.

Защитить нужно человека, или как минимум, показать властям, что люди видят это, и что они против такого беспредела. А это именно так и называется.

Ведь если не воровал - чего бояться будь прозрачен, выложи отчёт по растраченным народным средствам. Ан нет... знают... что рыло их в пуху по самые помидоры... А мы здесь сидим...хихикаем в комментариях... Дождёмся... не дай бог...

Так что просьба к сотрудникам НГ, или лицам, кто в курсе дела, если есть петиция, может кто ссылочку скинет, что бы подписать, или создать такую в защиту нашего соотечественника, которому не безразлична судьба страны.

не хорошо друзья... не думала я,что столько равнодушности под этой статьёй будет... может... поможем исправить дело?



[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 11:09]