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§ NG.kz
На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное дело
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28896
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блогер Айболат Букенов выразил своё мнение , написав пост на своей личной странице в Facebook о том, что расходовать 25 миллионов тенге на красоту нецелесообразно и рекомендовал потратить деньги на ремонт дорог. Информация о том, что на цветочную пирамиду потратят именно такую сумму, блогер узнал из статьи на одном из республиканских сайтов и из видеоролика от агенства «Хабар».
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пэтриот
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...




Отправлено: 14.07.17 - 14:23
Комментарий удален модератором.

читатель
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...




Отправлено: 14.07.17 - 14:50
Комментарий удален модератором.

любитель цветочков
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...




Отправлено: 14.07.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а фото есть где глянуть цветочной пирамиды, какая она получилась то?

§ Доктор СИЗО
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.07.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вообще заходить на личный блог человека, а потом возмущаться текстом......он же не листовки на заборе расклеивал..... а расходование бюджетных денег вообще должно находиться под тотальным контролем всех граждан.... получается так, если забрался каким то образом наверх, то и критиковать, тебя как властное лицо, не смей.....ерунда какая то....
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декаданс
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...




Отправлено: 14.07.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а расходование бюджетных денег вообще должно находиться под тотальным контролем всех граждан....

..считать чужие деньги-плохая манера...считайте лучше свои,чем бюджетные... 8-)

§ Палочка Коха
Re: На блогера, критиковавшего власти в ЗКО, возбудили уголовное...
Палочка Коха


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 19.07.13
Отправлено: 15.07.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю... и диву даюсь.. Человека хотят посадить за свободу слова, ЭТО ЖЕ ПРЕЦЕДЕНТ! А люди здесь балагурят о своём... ни о чём...
во первых, это социально активный человек, он решил высказать своё мнение по поводу растраты (хищения)гос.средств. Которые же и мы с вами собираем господа, нашими налогами и другими поборами с нас.
Таких как он во всём казахстане на пальцах можно пересчитать. Если их пересажают, то разворовываться народное имущество будет с тотальной скоростью. вот его и посадить хотят те, кто ***опку свою прикрыть хотели бы... пукан то видно по делу у них горит...
А вы здесь трындите ни о чём,даже никто за дядьку то и не вступится!
Может его земляки петицию где создали, кто знает? В защиту, что бы подписаться за гражданина нашего. Нельзя социально активными гражданамми так разбрасываться... иначе останутся у нас только те, у кого голова в песке спрятана, и будем в стране своей ... опы наблюдать, в то время, как у чиновников-взяточников харя с жиру трескается.
Защитить нужно человека, или как минимум, показать властям, что люди видят это, и что они против такого беспредела. А это именно так и называется.
Ведь если не воровал - чего бояться будь прозрачен, выложи отчёт по растраченным народным средствам. Ан нет... знают... что рыло их в пуху по самые помидоры... А мы здесь сидим...хихикаем в комментариях... Дождёмся... не дай бог...
Так что просьба к сотрудникам НГ, или лицам, кто в курсе дела, если есть петиция, может кто ссылочку скинет, что бы подписать, или создать такую в защиту нашего соотечественника, которому не безразлична судьба страны.
не хорошо друзья... не думала я,что столько равнодушности под этой статьёй будет... может... поможем исправить дело?

[Исправлено: Палочка Коха, 15.07.2017 - 11:09]
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