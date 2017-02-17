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≡ Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
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112
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 19.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то в Германии нармально с этим.
Вон дракоша лечится, пьет всякие лекарства дивные от нервов, и хоть бы хны, гоняет.
Считаю у нас тоже нужно пересмотреть эту фиговину..
Всяко может быть и окпжется что мы все немного психически больны..
Если проверить..

§ Доктор СИЗО
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2502
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 20.02.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
Жене наверное видней, хотя думаю если заехал на перекресток надо закончить маневр

-на днях, нашелся гаер....который посоветовал, водятлам, попавшим на перекресток на красный свет.....покидать перекресток задним ходом со включенной аварийкой)))))) Люди добрые, посоветуйте как мне поступать.... реакция замедленная... перекрестки переполненные.... сигналы светофоров не отрегулированные должным образом....
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* FEDOR
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
FEDOR


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Сообщений: 42
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Ну конечно это святая правда и все были здоровы! А кто сомневается в этом, тот глуп, как пень!!! Вот только не говорится о том, что «момент» этот длился от тех до одной секунды..А потом сразу наступил шизофренический кризис, с манией величия переходящий в острую форму летального деБилИзма. А почему бы не дать и таким права? Ведь Бил со своим Измом даже президентом Пендоссии стал, так почему бы нашим дебилам не стать водителями автотранспорта? Ведь как говорили те, кто за долги снимал входные двери в вашем Кустанае:«Раз закон не запрещает, значит это можно делать!» И он прав! Абсолютно прав! Ведь и дебилам никто не сказал в законе что нельзя покупать липовые медицинские освидетельствования и водить автомобили давя людей и детей во дворах и на пешеходных перекрестках, на повышенной скорости. И никто дебилам не запрещал покупать дипломы теплоэнергетиков, а потом снимать людям входные двери и возглавлять и разваливать теплоэнергетические компании..Сегодня по указке запада, мы терпимы ко всему, кроме собственного здравомыслия. Мы готовы подчиняться самым нелепым приказам разрушающим наше общество, и будем стойко биться с теми кто говорит об этом Правду, называя вещи своими именами...Но это не время такое, это мы малодушничаем..Настолько, что с такими как мы, имея в виду и меня самого, мне не хотелось бы идти в разведку..
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* FEDOR
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
FEDOR


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Сообщений: 42
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Отправлено: 02.03.17 - 22:48

Нужно водятлам сделавшим три нарушения в месяц, устанавливать на пол года проблесковый маячок на их тупую и агрессивную голову...Во второй раз, на год..А потом пожизненно..Вышел без маячка? Год реальной тюрьмы, в которой все свободное время будет изучать правила движения..Ну а если даже это не помогает, то это уже явно клинический случай и поле деятельности психиатров...Год под наблюдением в психиатрической клинике с пожизненным запрещением получать права и садиться за руль.. С теми же дебилами, которые допустили ДТП со смертельным исходом, или хотя даже подвергли жизни людей реальной опасности, поступать еще жестче, минуя маячки..Сразу в дурдом..для начала..А то, и подлечить и в тюрьму..
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* FEDOR
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
FEDOR


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Сообщений: 42
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.03.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Это стоит запомнить!! -:)))
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