FEDOR Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила... #47





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Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: Алиса:



Ну конечно это святая правда и все были здоровы! А кто сомневается в этом, тот глуп, как пень!!! Вот только не говорится о том, что «момент» этот длился от тех до одной секунды..А потом сразу наступил шизофренический кризис, с манией величия переходящий в острую форму летального деБилИзма. А почему бы не дать и таким права? Ведь Бил со своим Измом даже президентом Пендоссии стал, так почему бы нашим дебилам не стать водителями автотранспорта? Ведь как говорили те, кто за долги снимал входные двери в вашем Кустанае:«Раз закон не запрещает, значит это можно делать!» И он прав! Абсолютно прав! Ведь и дебилам никто не сказал в законе что нельзя покупать липовые медицинские освидетельствования и водить автомобили давя людей и детей во дворах и на пешеходных перекрестках, на повышенной скорости. И никто дебилам не запрещал покупать дипломы теплоэнергетиков, а потом снимать людям входные двери и возглавлять и разваливать теплоэнергетические компании..Сегодня по указке запада, мы терпимы ко всему, кроме собственного здравомыслия. Мы готовы подчиняться самым нелепым приказам разрушающим наше общество, и будем стойко биться с теми кто говорит об этом Правду, называя вещи своими именами...Но это не время такое, это мы малодушничаем..Настолько, что с такими как мы, имея в виду и меня самого, мне не хотелось бы идти в разведку..