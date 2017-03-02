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§ NG.kz
«Грация и Сила!» - полуфинал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мы публикуем фотографии всех 23 участников. Под ними указаны суммы SMS и купонов, поступивших в поддержку на первом этапе конкурса (1 купон = 1 SMS). В финал выйдут 10 участников, которых выберут читатели «НГ». Результаты первого этапа будут учитываться при определении финалистов.
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шубъективно
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы в "Грации" выделил - 1, 3, 12, 20. В "Силе" - 2, 5, 7, 19...
Ешки! Скоро лето, да что там, скоро май!!!

правда
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 11:36
Комментарий удален модератором.

Не Ваше Дело
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выделяй не выделяй а факт подставы на лицо 8-) 8-)

---7874----
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно кто столько накидал за № 22. :lol: :lol: "Люблю сама себя "элементарно разницу фотографий и внешнего вида ощущать надо :-)

Не Ваше Дело
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые вы забыли выделить рекордсменку - 22. Я валяюсь от таких результатов . 8-) 8-) спасибо маме и папе :lol: :lol: 0,5 голоса не отдала бы

-CV-
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с выбором номеров 1,3,12,20 вот кому реально нужно бороться за приз Девченки просто супер

ϟϟSummerTimeϟϟ
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
---7874----:

Цитата:
Не Ваше Дело:

девочка видно.что молодая .наберется опыта еще.и будет побеждать .А так всем участникам побед .не только в этом конкурсе но и жизненных побед всем

ϟϟSummerTimeϟϟ
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рано что-то говорить.будет еще Финал .главное победа не для показа .а для себя
Показать красивое тело и искрящие глаза от любимого дела .то же многое заслуживает ;-)

ПоЗИтИфффЧиК
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на время последнего голосования.прошу объявить каникулы для всех учащихся ВУЗов и Колледжей .уделяйте время учебе а не трате его в инете :lol: :lol: :lol:

Дарина
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал




Отправлено: 02.03.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему таааааак мало голосов за сильный пол. Девчонки давайте поднажмем и поддержим красивых мужчин своими голосами

§ За Евгению однозначно
Re: «Грация и Сила!» - полуфинал
За Евгению однозначно


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 02.03.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номер 17 красотка!!!! Внешне достойная девушка!!!
Жаль что замужем, желаю ей успехов в жизни.
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