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≡ Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с коллективной жалобой на своего нового руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работников, которые обратились и в редакцию "НГ", беспокоят две нездоровые тенденции, сложившиеся с приходом нового руководителя. Первая - кабальные условия для сотрудников. Вторая - планомерное разваливание предприятия.
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гость
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 27.02.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FEDOR:
Так что, лучше к этому относиться понимая, что суета больше нужна при ловле блох, а грамотные и профессиональные действия рабочих котельных,всегда лучше и полезнее сосательных рефлексов приближенных директорату бесов..

100%!!!

111
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 27.02.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие увольнения, Томарук и Перекальская доводят людей до увольнения по собственному

111
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 27.02.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не переживайте профком обидеть невозможно,она сама кого хочеш обидит,грубая,резкая,и никакой,никакой,никакой прозрачности никогда небыло,и куда идут деньги нетрудно догадаться

111
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 27.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извените но ваша классная Томарук ничего хорошого простым работягам никогда не делала, и прозрачности проф.средств никогда,никогда не было.

Справедливая
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...




Отправлено: 28.02.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу повторяться! Смотрите мою предыдущую заметку! Это о прозрачности финансов в профкоме и о том чего С.Н. Томарук добилась для работников! Соц. льготы по Кол. договору(вредность и пр.),которые сейчас новый директор попытался отменить в одностороннем порядке! Из-за чего и "сыр-бор"
111, Простые рабочие с Вами не согласятся. И Вы не пишите, что в голову взбредет, если не знаете реального положения дел!
Или Вы тоже работаете по заказу на "нужных" людей?

§ Rainman
Re: Сотрудники ГКП «КТЭК» обратились в прокуратуру с...
Rainman


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 04.08.12
Отправлено: 28.02.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как сделать закладку, чтобы следить за темой?
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