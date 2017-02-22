Цитата: аргентина -ямайка:

эта новость кстати везде была на всех каналах

подобные "новости" случаются ежедневно во всех уголках мира... независимо от национальностей,религиозной приверженности и местечковых суеверий... разнятся только количества пострадавших... недавно вот у нас,вкатманде,автобус "вписался" в остановку... двое погибших, несколько человек раненых... что отвлекло водителя-неизвестно... а недавно один диспетчер на "немес-жолы",играя на сотке,не проследив за ушедшим поездом,дал разрешительный сигнал другому-лобовое столкновение,12 погибших,около сотни раненых....

человеческий фактор,называется и никакого замеса сил Зла....