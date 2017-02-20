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≡ Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках разных лет.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.02.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С давних времен Масленица является одним из самых любимых праздников славянских народов. Пришедший еще из языческой культуры, этот праздник сохранился и после принятия христианства.
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§ drakon
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9883
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.02.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Она в другой половине дома,

Марик,ты уже дом купил?... :-o
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§ 07Litra
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9007
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 21.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
С полки упали. Тут помню, тут не помню.

гримасы четвертьвекового перкоса образовательной системы... вот МЫ знаем и МАСЛЕННИЦУ и НАУРЫЗ.... :lol:
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112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Ничё не понял?! Она там варит, он тут покупных пирогов притаранил. Что происхо

Ну у нас время от времени так, иногда балуем себя магазинным, домашнее то тоже надоедает одно и тоже..
Да, иногда колбаска, сыр, брынза, сегодня денеры, позавчера типа суши, потому что работа и времени порой нет и дешевле купить что то у профессионалов типа..
Хотя я лично не любитель этого, но иногда же охота чипсы, кириешки, какие то креветки попробовать, кстати мне они боььше противны, хотя может и вкусны..

112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,ты уже дом купил?

Да нет пока, ну квартира, я же говорил что она как дом, большая..
Дом позже, может быть, если будет все харашо..

112
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
полтарашках что закрепляюшее?? Что ж

Укрепляющее..
Ты как будто какой то западненец, тебе наше все непонятно..
Вон дракоша с Германии и то за 5 сек все понимает..

...
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...




Отправлено: 21.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом приурочили к "проводам зимы"если не ошибаюсь...

§ Ваш земляк
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 22.02.17 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
фанат:
Лишь бы не вернулись те времена , когда все по талонам и все кроме кильки в томатном соусе без дефицита ! Я понимаю для кого-то это молодость и всякое такое , но что-то не очень хочется из-за масленицы терпеть очереди и не более 2 кг в ,,одни руки,, !

А что ещё помнишь? Тебе сколько годочков?! Такое было только в самом конце 80-ых.Эх, молодёжь!!!
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§ Ваш земляк
Re: Масленица - это тема! Как её отмечали в Кустанае в снимках...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 22.02.17 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Масленица? Что за праздник?

Для особо одарённых - если что, то сверху написано.Читать умеем?
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