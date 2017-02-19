amduscias Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6003

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:18 Цитата: вымерших 4000 лет назад

Гм... Вообще-то по данным официальной науки считается, что это произошло примерно 10 000 лет назад. Откуда взяли 4 000? Непонятно...

Хотя, в 60-е или 70-е мужики-золотоискатели (всей бригадой) на Индигирке видели стадо живых мамонтов. Да и резчики по мамонтовой кости столько изделий сдают, что просто невозможно, якобы, столько старых костей нарыть. Чёрт его знает, может ещё не все и вымерли. Тайга дело такое, необъятное...