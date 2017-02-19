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§ NG.kz
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27233
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американские генетики объявили, что через два года мамонты перестанут быть частью истории древней Земли: ученые готовятся воскресить великанов, вымерших 4000 лет назад.
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§ amduscias
Re: Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6003
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 19.02.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вымерших 4000 лет назад

Гм... Вообще-то по данным официальной науки считается, что это произошло примерно 10 000 лет назад. Откуда взяли 4 000? Непонятно...
Хотя, в 60-е или 70-е мужики-золотоискатели (всей бригадой) на Индигирке видели стадо живых мамонтов. Да и резчики по мамонтовой кости столько изделий сдают, что просто невозможно, якобы, столько старых костей нарыть. Чёрт его знает, может ещё не все и вымерли. Тайга дело такое, необъятное...
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* 07Litra
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 00:29
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* 07Litra
Учёные обещают воскресить мамонтов через два года
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8987
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.02.17 - 00:32
Комментарий проходит проверку.
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