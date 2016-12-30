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§ NG.kz
Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в новогоднюю ночь?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.16 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о том, будет ли автобусное движение в Костанае в ночь с 31 декабря на 1 января, интересует многих жителей областного центра. "Будет, но лишь по нескольким маршрутам!", - ответили "НГ" в акимате Костаная.
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§ Иванов
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...
Иванов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2292
Регистрация: 12.06.12
Отправлено: 30.12.16 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Будет, но лишь по нескольким маршрутам!", - ответили "НГ" в акимате Костаная.

Каждый год одно и то же. В акимате вынимают из шкафа старую папку, сдувают с нее пыль, развязывают тесемочки и достают документ, подготовленный каким-то шутником-приколистом, в котором написано, что в Новогоднюю ночь автобусы в Костанае будут ходить по определенным маршрутам и в определенное время. Эта информация традиционно обнародуется в НГ, а ночью счастливые жители стоят часами на остановках, уговаривая друг друга, что автобус обязательно придет, ведь написано же.
Автобусов не будет, сколько раз попадал в такие ситуации, жалея что я не Станиславский и поверил в это разводилово. Берите с собой, товарищи, не 60 тенге на проезд в автобусе, а штукарик для проезда на такси. Если все-таки дождетесь автобуса, то сэкономите 940 тенге, а если не дождетесь, то будет шанс встретить Новый Год дома, а не на продуваемой всеми ветрами автобусной остановке.

[Исправлено: Иванов, 30.12.2016 - 16:44]
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§ witas
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...
witas


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.12.16
Отправлено: 30.12.16 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иванов:
Берите с собой, товарищи, не 60 тенге на проезд в автобусе, а штукарик для проезда на такси.

какой алчный таксист то, и вы тоже.мы вам не товарищи,
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Житель
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...




Отправлено: 30.12.16 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где же 25, 3, 9? Как вы прикажете в микрорайоны, в район аэропорта, на теплицы и жд добираться?

ВЧК
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...




Отправлено: 30.12.16 - 20:40
Комментарий удален модератором.

§ Безбилетный пассажир
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...
Безбилетный пассажир


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Сообщений: 59
Регистрация: 14.11.13
Отправлено: 31.12.16 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для удобства ожидания автобуса маршрута №10 в Новогоднюю ночь вот ссылка на ресурс: Автобусы Костаная
Водители этих двух автобусов закончат дневную смену раньше всех, поужинают, отдохнут и выйдут работать в ночь.
По автобусам других маршрутов пока данные не предоставлены.
[Исправлено: Безбилетный пассажир, 31.12.2016 - 18:04]

[Исправлено: Безбилетный пассажир, 31.12.2016 - 18:05]

[Исправлено: Безбилетный пассажир, 31.12.2016 - 18:06]

[Исправлено: Безбилетный пассажир, 31.12.2016 - 18:07]
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§ Безбилетный пассажир
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...
Безбилетный пассажир


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 14.11.13
Отправлено: 31.12.16 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлено 4 автобуса маршрута №18
Автобусы Костаная
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§ цезарь
Re: Как будет ходить общественный транспорт в Костанае в...
цезарь


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 25.02.12
Отправлено: 01.01.17 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброго всем часика. С НОВЫМ годом! Я сейчас приехал из центра на КСК, угадайте с одного раза, на чем, правильно- такси штука. Мало того , что салют ни о чем, да да , молодежь так и кричала - отстой, у нас на хуторе круче был. Так после часа и десяти минут ожидания мы благополучно сдались частнику, СПАСИБО НАШИМ властям за " ввеселый, организованный праздник". Пошел я баиньки. ;-)
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