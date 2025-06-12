“По понятным причинам“. Какие комбинации на автономерах запретили в Казахстане
Несмотря на любовь казахстанцев к VIP-номерам, в стране существует официальный перечень запрещенных буквенных комбинаций, поскольку их произношение или написание считается "чуждым культуре речи", передает Tengri Auto.
Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56012
По данным МВД, на март текущего года в Казахстане насчитывается 106 запрещенных буквенных сочетаний, которые не допускаются к использованию в государственных регистрационных номерных знаках (ГРНЗ).
Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день перечень остается без изменений.
Какие госномера запрещены в Казахстане
Ранее в 2023 году в МВД объяснили причины запрета отдельных буквенных комбинаций.
Согласно разъяснению, основанием стала языковая экспертиза, проведенная в 2018 году Комитетом по развитию языков Министерства культуры и спорта.
- В соответствии с экспертизой из диапазона исключены следующие серии государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Казахстан для юридических и физических лиц, чтение и произношение которых чуждо культуре речи", - говорится в ответе.
Казахстанцам разрешат любые комбинации, кроме запрещенных
Ранее мы рассказывали, что водителям в Казахстане планируют разрешить самостоятельно выбирать любую комбинацию цифр и букв для автомобильных номеров.
Проект нового Налогового кодекса предусматривает введение государственной пошлины за изготовление и выдачу таких индивидуальных знаков.
Напомним, что цены на номера повышенного спроса варьируются от 224 124 тенге до 1 120 620 тенге. В категорию самых дорогих номеров вошли: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.
С каждым годом интерес к таким номерам стремительно растет. По данным ведомства:
- в 2022 году было выдано 25 366 ГРНЗ;
- в 2023 году - уже 29 653 ГРНЗ, что на 16 процентов больше;
- в 2024 году - 44 273 ГРНЗ, что на 49,3 процента больше, чем в 2023 году.
Таким образом, за два года объем выдачи номеров увеличился почти в два раза, что говорит о растущем интересе к персонализированным госномерам, несмотря на то что часть сочетаний запрещена.
Ранее "НГ" также сообщала о том, сколько стоят "красивые" госномера. Также недавно мы сообщали, что костанаец подделал номера на автомобиле, который сняла с учета его супруга во время развода.
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