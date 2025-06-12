Несмотря на любовь казахстанцев к VIP-номерам, в стране существует официальный перечень запрещенных буквенных комбинаций, поскольку их произношение или написание считается "чуждым культуре речи", передает Tengri Auto.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56012

По данным МВД, на март текущего года в Казахстане насчитывается 106 запрещенных буквенных сочетаний, которые не допускаются к использованию в государственных регистрационных номерных знаках (ГРНЗ).

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день перечень остается без изменений.

Какие госномера запрещены в Казахстане

AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.

Ранее в 2023 году в МВД объяснили причины запрета отдельных буквенных комбинаций.

Согласно разъяснению, основанием стала языковая экспертиза, проведенная в 2018 году Комитетом по развитию языков Министерства культуры и спорта.

- В соответствии с экспертизой из диапазона исключены следующие серии государственных регистрационных знаков транспортных средств Республики Казахстан для юридических и физических лиц, чтение и произношение которых чуждо культуре речи", - говорится в ответе.

Казахстанцам разрешат любые комбинации, кроме запрещенных

Ранее мы рассказывали, что водителям в Казахстане планируют разрешить самостоятельно выбирать любую комбинацию цифр и букв для автомобильных номеров.

Проект нового Налогового кодекса предусматривает введение государственной пошлины за изготовление и выдачу таких индивидуальных знаков.

Напомним, что цены на номера повышенного спроса варьируются от 224 124 тенге до 1 120 620 тенге. В категорию самых дорогих номеров вошли: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.

С каждым годом интерес к таким номерам стремительно растет. По данным ведомства:

в 2022 году было выдано 25 366 ГРНЗ;

в 2023 году - уже 29 653 ГРНЗ, что на 16 процентов больше;

в 2024 году - 44 273 ГРНЗ, что на 49,3 процента больше, чем в 2023 году.



Таким образом, за два года объем выдачи номеров увеличился почти в два раза, что говорит о растущем интересе к персонализированным госномерам, несмотря на то что часть сочетаний запрещена.



Ранее "НГ" также сообщала о том, сколько стоят "красивые" госномера. Также недавно мы сообщали, что костанаец подделал номера на автомобиле, который сняла с учета его супруга во время развода.