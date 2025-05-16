Казахстанские водители скоро смогут выбирать автомобильные номера с любой комбинацией цифр и букв. В проекте нового Налогового кодекса предусмотрены пошлины за изготовление и выдачу таких номеров, передает Tengri Auto.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Напомним, поправки в Налоговый кодекс, предполагающие введение новых пошлин, были одобрены Мажилисом в апреле 2025 года и в настоящее время рассматриваются сенаторами. Если Сенат не исключит данные поправки из Налогового кодекса, то госномера с цифровыми обозначениями:

010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 обойдутся в 57 МРП (224 124 тенге) ;

; 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквами - в 114 МРП (448 248 тенге) ;

; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 - в 137 МРП (538 684 тенге) ;

; 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800,

888, 900, 999 с одинаковыми буквами - в 194 МРП (762 808 тенге) ;

; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 - в 228 МРП (896 496 тенге) ;

; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами - в 285 МРП (1 120 620 тенге).

Помимо этого, за выдачу госномеров с цифровыми обозначениями 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 - 15 МРП (58 980 тенге).

С цифровыми обозначениями 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с одинаковыми буквами - 72 МРП (283 104 тенге).

Госномера (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 ) с одинаковыми буквенными обозначениями - 57 МРП (224 124 тенге).

За номер с любым желаемым цифровым и (или) буквенным обозначениями (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 200, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 300, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 400, 404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 500, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595, 600, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 700, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797, 800, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 900, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999 и (или) с одинаковыми буквенными обозначениями), - 10 МРП (39 320 тенге).



Напомним, ранее "НГ" сообщала, что идентификационные номера на самокатах могут стать крупнее, чтобы можно было легко опознать транспорт и его водителя. Такое предложение сейчас активно обсуждается в МВД РК.