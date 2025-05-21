48-летний житель Костаная установил на автомобиль подложные государственные регистрационные номерные знаки. Его остановили сотрудники полиции 20 мая во время патрулирования города.

Оказалось, что автомобиль был зарегистрирован на супругу правонарушителя. Сейчас между ними идет бракоразводный процесс. Женщина решила вернуть автомобиль и сообщила мужу, что сняла транспортное средство с регистрации. Однако мужчина продолжил передвигаться на автомобиле, установив на него подложные номера.

- В отношении нарушителя возбуждено административное производство, материалы переданы в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской облатси. - Водителю грозит административный арест сроком до пяти суток, а также лишение права управления транспортными средствами на один год.

Автомобиль поместили на специализированную штрафстоянку.



По данным ведомства, это уже пятый случай использования подложных номеров в Костанайской области с начала текущего года. В 2024 году правоохранители выявили 32 аналогичных факта.