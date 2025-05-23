Из Казахстана вывели около 15 миллиардов долларов в виде криптоактивов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото - Турар Казангапов

- На сегодня объем выведенных из страны криптоактивов составляет 15 миллиардов долларов. Дело в том, что недостаточно было выстроено административно-правовое регулирование, для того чтобы граждане могли спокойно вкладывать (криптоактивы - прим.), - прокомментировал вывод средств зампред Нацбанка.

По словам Шолпангулова, сегодня в Казахстане вырабатываются подходы к законодательному регулированию, которые позволят упорядочить рынок цифровых активов. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного вывода средств.

- Сейчас мы говорим о том, что подходы были выработаны и они будут. Вторая часть - это уголовное и административное преследование людей, которые, как вы говорите, незаконным путем пытаются вывести, - отметил он.

Как рассказал зампред Нацбанка, в будущем станет возможным установить и отследить, кто и куда выводил активы - за счет технологических возможностей международных систем мониторинга операций с криптовалютой.

- Возможно, мы тоже проведем брифинг и объявим, пофамильно будем объявлять, кто куда потратил - в "серой" зоне. Но это уже будет административное и уголовное преследование, - рассказал Шолпанкулов.

Журналисты также поинтересовались: видны ли следы выведенных ранее 15 миллиардов?

- Сейчас нет. Но когда мы станем участниками системы, мы увидим и вам сообщим. Возможно, анонсируем отдельный брифинг, на котором скажем, где мы увидели, что когда делал, кто где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Есть возможность технологическая, только необходимо время, - пообещал Берик Шолпанкулов.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Казахстане планируют блокировать и возвращать деньги жертв мошенников, переведенные за рубеж.

Кроме того, скоро заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками.