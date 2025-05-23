Из Казахстана бесследно вывели 15 миллиардов долларов
Из Казахстана вывели около 15 миллиардов долларов в виде криптоактивов. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото - Турар Казангапов
- На сегодня объем выведенных из страны криптоактивов составляет 15 миллиардов долларов. Дело в том, что недостаточно было выстроено административно-правовое регулирование, для того чтобы граждане могли спокойно вкладывать (криптоактивы - прим.), - прокомментировал вывод средств зампред Нацбанка.
По словам Шолпангулова, сегодня в Казахстане вырабатываются подходы к законодательному регулированию, которые позволят упорядочить рынок цифровых активов. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного вывода средств.
- Сейчас мы говорим о том, что подходы были выработаны и они будут. Вторая часть - это уголовное и административное преследование людей, которые, как вы говорите, незаконным путем пытаются вывести, - отметил он.
Журналисты также поинтересовались: видны ли следы выведенных ранее 15 миллиардов?
- Сейчас нет. Но когда мы станем участниками системы, мы увидим и вам сообщим. Возможно, анонсируем отдельный брифинг, на котором скажем, где мы увидели, что когда делал, кто где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Есть возможность технологическая, только необходимо время, - пообещал Берик Шолпанкулов.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Казахстане планируют блокировать и возвращать деньги жертв мошенников, переведенные за рубеж.
Кроме того, скоро заработают переводы денег по номеру телефона между разными банками.
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