Он пройдет в Астане 7 мая, в День защитника Отечества. В качестве почетных гостей в нем будут участвовать Касымхан Алдабергенов и Леонид Дячков. Сегодня, 5 мая, они отправились в столицу.

Провожали ветеранов не просто торжественно, а душевно. На перроне железнодорожного вокзала звучала музыка. Под песню «Ах, эти тучи в голубом» 97-летний Леонид Васильевич прошелся в танце с председателем городского совета ветеранов Татьяной Искиндировой. Звучали поздравления с грядущими майскими праздниками, слова благодарности тем, кто приближал победные дни.

Касымхан Алдабергенов призывался в 1943 году, воевал в десантных войсках, Победу встретил в Чехословакии. В мирной жизни работал учителем, был корреспондентом, а еще его знают, как прекрасного домбриста, участника айтысов.

Леониду Дячкову подростком довелось узнать ужасы пребывания в концентрационном лагере — он был узником Освенцима. Сумел сбежать. Еще несколько месяцев успел повоевать. Потом был направлен в суворовское училище. Он ветеран ВДВ. Окончил строительный техникум, работал и в сельских районах, и в городе. Одна из замечательных черт его характера — неравнодушие. Где какой непорядок видит, обращается в акимат, газеты, старается сам что-то предпринять.

Уезжали наши ветераны в Астану в хорошем настроении. График у них плотный — планируют не только участвовать в столичных мероприятиях, но и дома 9 Мая быть в парке Победы.

Военный парад начнется 7 мая в 11 часов. Будет организована его прямая трансляция. Не только по телевизору. В Костанае на площади около областного акимата установят LED-экран. Может, увидим во время трансляции и наших земляков.

Подробный план мероприятий с 7 по 9 мая читайте здесь.

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