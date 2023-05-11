В этом году Леониду Васильевичу ДЯЧКОВУ исполнилось 95 лет. Каждый день начинает с гимнастики - суставной, дыхательной, слуховой. Отдельно уделяет время шейным позвонкам. Со скандинавскими палочками ежедневно нахаживает 3-3,5 км, говорит, благодаря им 30 кг сбросил. А еще танцует в парке...

Самые дорогие награды - за освобождение Украины, орден Сталина, медаль Жукова, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» / Фото Сауле КУАНБЕК

Признаюсь, хотелось спросить Леонида Васильевича, в чем секрет его столь бодрого ясного долголетия, ведь позади осталось бремя узника концентрационного лагеря Освенцим, линия фронта, поднятие целины, разруха родной страны, непростые 90-е...

Но, глядя в его глаза, я осознала, что никакого секрета долголетия нет. Его взгляд наполнен неравнодушием, он, я бы даже сказала, юношеский, любознательный - вот что заставляет его честно и со смыслом прожить каждый день. Это у него в характере. Как он сказал, таким родился.

До сих пор его тревожит несправедливость, заботят проблемы общества и города. О чем пишет на страницах «НГ». Конечно, не все эту черту понимают, вот ему даже однажды «с заботой» сказали: «Не морочь себе голову. Тебе это нужно?» И он, не задумываясь, отвечает, что нужно.

А я уверена, что такие люди больше нужны нам, обществу, потому что они заставляют его развиваться.

***

Он приехал сюда в 1956 году, когда Кустанай еще был «большим аулом» - так назвала строящийся город его молодая супруга Надежда, она не сразу полюбила эту местность. Здесь еще не было многоэтажных домов, асфальтированных автодорог и тротуаров, современных мест отдыха и развлечений, ко всему этому молодой Леонид отчасти приложит свои руки.

- Мы приехали по рекомендациям врачей: московские академики рекомендовали супруге сменить сырой белорусский климат, тогда мы жили у нее на родине, в Бресте, - объясняет Леонид Васильевич. - Помню, тогда на экраны вышел фильм алма-атинской киностудии «Девушка-джигит». До того пейзажи солнечного Казахстана въелись в голову, что при первом предложении на переезд в целинный Кустанай я сразу же согласился.

Приехали. Первое место работы - на элеваторе. Наполнялся он буквально за три дня, остальное - в бурты...

- Зерно аж горело, - вспоминает Дячков. - Дым по Кустанаю был страшенный.

Нужно срочно было спасать урожай. По всем железнодорожным станциям строили сушилки. Будучи студентом Харьковского строительного техникума в 1950-1951 годах, Леонид знал, как работать с башенными кранами, которые необходимы при строительстве элеваторов. Заикнулся однажды, как нужно монтировать эту конструкцию.

- Раз уж такой умный, сказали мне, показывай! - смеется Леонид Васильевич. - И на третий день назначили механиком по башенным кранам. А я не хотел быть ни механиком, ни мастером, ни прорабом - зарплата не позволяла. У меня уже двое детей, приехал сюда уже с дочерью и сыном.

Леонид Васильевич с супругой Надеждой Ивановной

Во время целины рабочие профессии ценились намного дороже, чем должности ИТР. А когда узнали, что Леонид еще и дипломированный сварщик, он стал просто нарасхват, калымил даже в Рудном, который только-только начали строить.

- Зарплата до 500 рублей была, - вспоминает Дячков, - а был бы механиком или мастером, получал бы 120-150 рублей.

Не мог себе этого позволить молодой отец. Долго не соглашался на руководящие должности. Работая сварщиком, руководил монтажом башенных кранов. Последний такой установил в 1958 году на новом элеваторе в Костанае.

***

В 32 года в нем проснулись амбиции, захотелось вступить в партию. До этого был октябренком, пионером, комсомольцем...

Леонид Васильевич сравнивает, насколько раньше намерение стать коммунистом было искренним и ответственным шагом, нужно было два так называемых кандидатских года отработать в селе. Тогда тоже была программа, аналогичная современной «С дипломом - в село».

Молодой семьянин задумался, ведь комбайны и тракторы видел только в кино. Но жена поддержала. Решили, что для воспитания троих детей условия жизни и труда в совхозе будут только во благо.

- Хулиганство в Кустанае было страшное. Надо было детей учить труду, поэтому согласились. Махнул рукой, и мы поехали.

Назначили инженером трудоемких работ в совхозе им. Буденного Боровского района. Два года здесь не просто показали ему жизнь рядового сельчанина, за это время сумел укротить комбайн, трактор и другую сельхозтехнику. В отсутствие кого-то из рабочих мог спокойно заменить.

- Втянулся в работу. Отлаживали все механизмы в коровниках, свинарниках, в том числе водопой, молокопроводы, холодильные камеры. Работал на посевной и уборочной, - вспоминает Дячков. - До двух часов ночи колесишь по полям, а потом в шесть утра снова в поле.

Работал на совесть, тогда хорошие кадры и честные работники еще ценились. После кандидатского срока директор совхоза очень просил остаться, даже угрожал, что «испортит» трудовую книжку.

Несколько лет назад в Костанае установили баннер с изображением Леонида Васильевича и его друзей, ветеранов ВОВ

- Но решение вернуться в город было принято не сколько мной, сколько Надеждой. А жену нужно слушаться, - без иронии сказал Леонид Васильевич.

***

Хоть и не делал в разговорах отступлений о супруге и детях, мне хотелось этот аспект отметить особенно. Дячков говорил о семье мало, словно оберегая ее. В череде историй о его профессиональном становлении и общественной деятельности лишь изредка уронит скупые фразы о домочадцах. Но в каждом слове - огромная любовь и уважение к Надежде Ивановне.

- Любил я ее, красивая она была, даже очень! - с гордостью сказал он в одной из наших бесед.

***

А толк в красивых женщинах Леонид Васильевич знал. С раннего юношеского возраста его окружали девчата: от солдаток до артисток мирового масштаба. На фронте это были боевые товарищи. Он попал туда в 15 лет, помогал 19-летним солдаткам заряжать оружие и палить по врагу. Боевой опыт был недолгим, направили домой учиться...

- Я в окопах не сидел, только на прожекторе, - скромно говорит Леонид Васильевич.

В 13 лет украинский мальчишка Леня вместе с братишкой и другом попали в плен к немцам. Спустя две недели пешего хода оказались в концлагере. Леонид Васильевич до сих пор помнит трупный запах, что стоял на территории лагеря:

- Какой-то укол сделают, и нас раздувало, как в комнате смеха. Мы были пацанами и не понимали, что над нами проводили опыты.

По документам фашистов рыжие мальчишки и их друг были сожжены вместе с другими пленными. Но ребята остались живы. По иронии судьбы их спас немец Альфред. Когда братья Дячковы стояли в очереди в «баню», тот вывел их и увез в рабочий лагерь, откуда спустя пару месяцев они смогли сбежать...

Но вернемся к женскому окружению.

Москва, конец 1940-х гг.. Курсанты готовятся к прыжку

После окончания военного училища в первые послевоенные годы продолжил военную службу инструктором на аэродроме Тушино в Москве. Учил 19-22-летних курсанток парашютному спорту.

- В 2022 году спустя столько лет двое из тех девчат пригласили меня к себе в гости. Это были уже прабабушки, - улыбается Леонид Васильевич.

В Москве часто посещал Дом офицеров, куда наведывались артисты. Они жили недалеко от их студенческого городка. Там познакомился и даже танцевал с молодыми Нонной Мордюковой, Верой Васильевой, Надеждой Румянцевой...

Знакомство и дружба со столичными артистами могли иметь продолжение в профессиональной сфере. Молодой Леонид проходил неоднократно пробы на кинороли. Есть даже небольшой эпизод с его участием... Однако кинозвездой так и не стал, судьба готовила ему иную стезю.

***

Чета Дячковых вернулась из Боровского района в город. В районе магазина «Березка» строили многоэтажный дом, в одной из квартир и обоснуется семья. Пока Надежда Ивановна обустраивала быт, Леонид Васильевич строил карьеру. Его профессиональные будни - водо- и теплоснабжение, в том числе строительство котельных, теплотрасс, установка сантехнических систем в магазинах и домах культуры.

Через месяц назначили мастером и дали шефство над Урицким районом, еще спустя 30 дней - прорабом с кураторством второго района, Боровского. В следующий месяц стал старшим прорабом, курировал Кустанай и 36 совхозов из четырех районов: Боровского, Ленинского, Федоровского и Комсомольского:

- В 1970 году подкинули еще и «Сосновый Бор», монтировали там котельную. В 1979 году принял участие в строительстве семиэтажного корпуса.

Кустанай, 1972 г.

Этот факт засвидетельствован, Леонида Васильевича удостоили звания почетного строителя «Соснового Бора».

Приложил свою руку и к строительству резиденции (недавно корреспонденту «НГ» удалось побывать на этом легендарном объекте). Дом располагался по адресу Мехколонна, 58. Дячков вспоминает, что его направили самолетом в Целиноград, чтобы на складах выбрать элитную по тем временам сантехнику:

- Элитной сантехника считалась голубого цвета - это ванная, мойка, унитаз, также смывной бочок должен был располагаться на трубе вверху.

На территории резиденции тогда уже был пруд, сюда привезли на четырех грузовых машинах рыбу:

- Не нужны были ни удочки, ни сетки, достаточно просто сачка. Те, кто готовил нам обед, подходили и потом готовили нам свежего карася.

Работая здесь, лично приветствовал первого секретаря Кустанайского обкома Андрея Бородина и первого секретаря ЦК компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева.

- Даже за руку со мной здоровались, - с гордостью говорит Леонид Васильевич.

Его опыт применили и при строительстве кинотеатра «40 лет Казахстана», реконструировал здание Дворца пионеров, строил многоэтажные дома в районе магазинов «Восток», «Березка», в КЖБИ по ул. Ворошилова.

Леонид Васильевич много раз публиковался в «НГ». Пишет о том, что считает важным / Фото Сауле КУАНБЕК

Вполне справедливы его переживания о ситуации в системе теплоснабжения. Леонид Васильевич предвидел проблему изношенности теплосетей десятилетием раньше, когда в период перестройки коммунальные службы решили «обновить» систему.

- Столько тонн изоляции на воздух пустили, - с негодованием вторит он. - У меня до сих пор хранятся СНиПы. А это закон, который нарушать нельзя, нас так учили!

Раньше технология укладки теплосетей и их изоляции сохраняла трубы на долгие годы.

- Останови котельную на неделю, они не замерзнут, они в той тепловой подушке будут сухими долгие десятилетия, - убежден Дячков.

Об этих и других коммунальных проблемах неоднократно писал на страницах «НГ» Леонид Васильевич. Он не устает об этом говорить, идет на прием к первым лицам города и области. Услышат ли его современные чиновники, трудно предугадать.

Остается лишь надеяться, что рациональное зерно, посеянное Дячковым в информационном поле, обязательно прорастет нивой благих дел.

В последнем номере "НГ" опубликовано письмо Леонида Дячкова "Новый Костанай или Костанай 2.0?" - о планах по застройке центра города