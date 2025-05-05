Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Подготовка к юбилею Победы в областном центре идет полным ходом. Полицейские исполняли песни военных лет в автобусах города и организовали концерт в прошедшие выходные. В городе раздают ленты «Жеңіс лентасы». Очередная такая акция пройдет сегодня, 5 мая, в 17.00 возле Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова.
Фото из архива "НГ"
Подробную программу празднования двух праздников предоставили в акимате Костаная. Начнется она с онлайн-трансляции военного парада, который пройдет в Астане 7 мая. На это мероприятие в столицу отправятся ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов и узник нацистского концлагеря Леонид Дячков.
В сам День Победы пройдет торжественное возложение цветов после митинга у Вечного огня. Салюта вечером не будет. Как и шествия "Бессмертного полка".
К слову, последний жителями города не забыт. Костанайцы ежегодно приходят к парку и вливаются в шествие к Вечному огню, неся портреты своих родственников, участвовавших в войне. Вот только маршрут стал существенно короче - по ул. Победы от перекрестка с улицей Баймагамбетова.
Сегодня в редакцию поступило сообщение от пользователя сайта под ником Змея Подколодная, она предлагает местным властям вернуть организованное шествие, как это сделали в Алматы. В этом году в южной столице желающие смогут пройти единой колонной под эгидой патриотической акции «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). В Костанае же, по предложению читательницы, маршрут можно сделать прежним - от областного акимата.
- В прошлом году мы сами приходили с портретами. Но надежда была на масштабную акцию, как раньше - от акимата шли в парк, - пишет читательница.- Дали бы людям пройти с портретами ветеранов. Определили бы маршрут. И не делали бы "принудиловку", чтобы эти портреты потом в мусоре валялись. По желанию: сколько бы собралось, столько бы и пошли. В Алматы ленту делают с казахстанским названием - «Поклонимся героям». Хорошее название.
Возможно, костанайские власти обратят внимание на это предложение и воспользуются опытом Алматы.
Полную программу на праздничные дни смотрите ниже в таблице. В связи с продолжительностью программы 9 мая в акимате приняли решение продлить время движения автобусов до полуночи с интервалом 20-30 мин.
План мероприятий по празднованию Дня Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Костанае
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Сроки исполнения
(дата/время)
|
Место проведения
|
7 мая
|1
|
Онлайн трансляция военного парада
|
11.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|2
|
Концертная программа участников проекта «DAMU BALA»
|
14.00-16.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|3
|
Концертная программа воспитанников Городской школы детского творчества «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі»
|
16.00-18.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|4
|
Концертная программа эстрадно-джазового оркестра под управлением А.Евсюкова
|
18.00-19.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|5
|
Концертная программа артистов ГДК «Мирас»
|
19.00-22.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
8 мая
|6
|
Городские соревнования по робототехнике «Инженеры будущего»
|
11.00
|
Школа технического творчества
|7
|
Концертная программа «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды»
|
11.00
|
мкр. Костанай-2
|8
|
Концертная программа «Жүрегімізбен еске аламыз!»
|
18.00
|
ж.м. «Дружба»
|9
|
Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»
|
14.00-16.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|10
|
Городская военно-спортивная эстафета «Мы - наследники Победы»
|
15.00
|
Дворовый клуб «Романтик»
|11
|
Выставка «Учителя-фронтовики»
|
в течение дня
|
Мемориальный музей И. Алтынсарина
|12
|
Концертная программа театра танца «Зарянка»
|
16.00-17.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
13
|
Концертная программа ВИА «Караван» ДК «Мирас»
|
17.00-18.30
|
Площадь областного акимата (сцена)
|14
|
Концертная программа артистов областной филармонии им. Е.Умурзакова»
|
18.30-20.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|15
|
Фестиваль военной песни с участием творческих коллективов города «К подвигу героев песней прикоснись…»
|
20.00-22.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|
9 мая
|16
|
Легкоатлетический полумарафон «Память»
(2.4 км, 10 км, 21 км).
|
9.00-12.00
|
ул. Победы - парк Победы
|17
|
Митинг у Мемориала погибшим в годы ВОВ:
- торжественный митинг;
- церемония возложения цветов
|
- 11.00
- 11.25
|
Парк Победы (мемориал)
|18
|
Передвижная музейная экспозиция, посвященная костанайцам - Героям Великой Отечественной войны
|
10.00-16.00
|
Парк Победы, (шатер)
|19
|
Акция «Солдатская каша»
|
11.00-13.00
|
Парк Победы
|20
|
Концертная программа детских творческих коллективов
|
13.00-14.30
|
Парк Победы (мемориал)
|21
|
Интерактивная программа «Играй, гармошка фронтовая»
|
12.00- 14.30
|
Парк Победы
|22
|
Концертная программа духового оркестра «Попурри военных песен»
|
14.00-15.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|23
|
Концертная программа военного оркестра войсковой части 6697
|
15.00-16.00
|
Центральный сквер
|24
|
Концертная программа детской музыкальной школы и театра танца «Зарянка»
|
15.00-17.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|25
|
Концертная программа воспитанников творческой академии «Artist»
|
17.00-18.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|26
|
Драма Ч. Айтматова «Құс жолы»
|
17.00
|
областной казахский театр
|27
|
Концертная программа ДК «Мирас» «Шарықта, жеңісті көктем!»
|
18.00-20.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|28
|
Концертная программа «Подвигу жить в веках» артистов ДК «Мирас» и областной филармонии им.Е.Умурзакова
|
20.00-22.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
|29
|
Театрализованное представление «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 80 жылдығына арналған...»
|
22.00-23.00
|
Площадь областного акимата (сцена)
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