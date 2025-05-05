Подготовка к юбилею Победы в областном центре идет полным ходом. Полицейские исполняли песни военных лет в автобусах города и организовали концерт в прошедшие выходные. В городе раздают ленты «Жеңіс лентасы». Очередная такая акция пройдет сегодня, 5 мая, в 17.00 возле Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова.

Фото из архива "НГ"

Подробную программу празднования двух праздников предоставили в акимате Костаная. Начнется она с онлайн-трансляции военного парада, который пройдет в Астане 7 мая. На это мероприятие в столицу отправятся ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов и узник нацистского концлагеря Леонид Дячков.

В сам День Победы пройдет торжественное возложение цветов после митинга у Вечного огня. Салюта вечером не будет. Как и шествия "Бессмертного полка".

К слову, последний жителями города не забыт. Костанайцы ежегодно приходят к парку и вливаются в шествие к Вечному огню, неся портреты своих родственников, участвовавших в войне. Вот только маршрут стал существенно короче - по ул. Победы от перекрестка с улицей Баймагамбетова.

Сегодня в редакцию поступило сообщение от пользователя сайта под ником Змея Подколодная, она предлагает местным властям вернуть организованное шествие, как это сделали в Алматы. В этом году в южной столице желающие смогут пройти единой колонной под эгидой патриотической акции «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). В Костанае же, по предложению читательницы, маршрут можно сделать прежним - от областного акимата.

- В прошлом году мы сами приходили с портретами. Но надежда была на масштабную акцию, как раньше - от акимата шли в парк, - пишет читательница.- Дали бы людям пройти с портретами ветеранов. Определили бы маршрут. И не делали бы "принудиловку", чтобы эти портреты потом в мусоре валялись. По желанию: сколько бы собралось, столько бы и пошли. В Алматы ленту делают с казахстанским названием - «Поклонимся героям». Хорошее название.

Возможно, костанайские власти обратят внимание на это предложение и воспользуются опытом Алматы.

Полную программу на праздничные дни смотрите ниже в таблице. В связи с продолжительностью программы 9 мая в акимате приняли решение продлить время движения автобусов до полуночи с интервалом 20-30 мин.

План мероприятий по празднованию Дня Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Костанае