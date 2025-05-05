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Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае

5 мая 2025, 17:10 |  Общество

Подготовка к юбилею Победы в областном центре идет полным ходом. Полицейские исполняли песни военных лет в автобусах города и организовали концерт в прошедшие выходные. В городе раздают ленты «Жеңіс лентасы». Очередная такая акция пройдет сегодня, 5 мая, в 17.00 возле Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова.

Фото из архива "НГ"

Подробную программу празднования двух праздников предоставили в акимате Костаная. Начнется она с онлайн-трансляции военного парада, который пройдет в Астане 7 мая. На это мероприятие в столицу отправятся ветеран Великой Отечественной войны Касымхан Алдабергенов и узник нацистского концлагеря Леонид Дячков.

В сам День Победы пройдет торжественное возложение цветов после митинга у Вечного огня. Салюта вечером не будет. Как и шествия "Бессмертного полка".

К слову, последний жителями города не забыт. Костанайцы ежегодно приходят к парку и вливаются в шествие к Вечному огню, неся портреты своих родственников, участвовавших в войне. Вот только маршрут стал существенно короче - по ул. Победы от перекрестка с улицей Баймагамбетова.

Сегодня в редакцию поступило сообщение от пользователя сайта под ником Змея Подколодная, она предлагает местным властям вернуть организованное шествие, как это сделали в Алматы. В этом году в южной столице желающие смогут пройти единой колонной под эгидой патриотической акции «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). В Костанае же, по предложению читательницы, маршрут можно сделать прежним - от областного акимата.

- В прошлом году мы сами приходили с портретами. Но надежда была на масштабную акцию, как раньше - от акимата шли в парк, - пишет читательница.- Дали бы людям пройти с портретами ветеранов. Определили бы маршрут. И не делали бы "принудиловку", чтобы эти портреты потом в мусоре валялись. По желанию: сколько бы собралось, столько бы и пошли. В Алматы ленту делают с казахстанским названием - «Поклонимся героям». Хорошее название.

Возможно, костанайские власти обратят внимание на это предложение и воспользуются опытом Алматы.

Полную программу на праздничные дни смотрите ниже в таблице. В связи с продолжительностью программы 9 мая в акимате приняли решение продлить время движения автобусов до полуночи с интервалом 20-30 мин.

План мероприятий по празднованию Дня Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Костанае 

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

(дата/время)

Место проведения

7 мая
 1

Онлайн трансляция военного парада

11.00

Площадь областного акимата (сцена)
2

Концертная программа участников проекта «DAMU BALA»

14.00-16.00

Площадь областного акимата (сцена)
 3

Концертная программа воспитанников Городской школы детского творчества «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі»

16.00-18.00

Площадь областного акимата (сцена)
 4

Концертная программа эстрадно-джазового оркестра под управлением А.Евсюкова

18.00-19.00

Площадь областного акимата (сцена)
 5

Концертная программа артистов ГДК «Мирас»

19.00-22.00

Площадь областного акимата (сцена)

8 мая
 6

Городские соревнования по робототехнике  «Инженеры будущего»

11.00

Школа технического творчества
 7

Концертная программа «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды»

11.00

мкр. Костанай-2
 8

Концертная программа «Жүрегімізбен еске аламыз!»

18.00

ж.м. «Дружба»
 9

Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»

14.00-16.00

Площадь областного акимата (сцена)
 10

Городская военно-спортивная эстафета «Мы - наследники Победы»

15.00

Дворовый клуб «Романтик»
 11

Выставка «Учителя-фронтовики»

в течение дня

Мемориальный музей И. Алтынсарина
 12

Концертная программа театра танца «Зарянка»

16.00-17.00

Площадь областного акимата (сцена)

 13

Концертная программа ВИА «Караван» ДК «Мирас»

17.00-18.30

Площадь областного акимата (сцена)
 14

Концертная программа артистов областной филармонии им. Е.Умурзакова»

18.30-20.00

Площадь областного акимата (сцена)
 15

Фестиваль военной песни с участием творческих коллективов города «К подвигу героев песней прикоснись…»

20.00-22.00

Площадь областного акимата (сцена)

9 мая
 16

Легкоатлетический полумарафон «Память»

(2.4 км, 10 км, 21 км).

9.00-12.00

 

ул. Победы - парк Победы
 17

Митинг у Мемориала погибшим в годы ВОВ:

- торжественный митинг;

- церемония возложения цветов

 

- 11.00

- 11.25

Парк Победы (мемориал)

 
 18

Передвижная музейная экспозиция, посвященная костанайцам - Героям Великой Отечественной войны

10.00-16.00

 

Парк Победы, (шатер)
 19

Акция «Солдатская каша»

11.00-13.00

Парк Победы
 20

Концертная программа детских творческих коллективов

13.00-14.30

Парк Победы (мемориал)
 21

Интерактивная программа «Играй, гармошка фронтовая»

12.00- 14.30

Парк Победы
 22

Концертная программа духового оркестра «Попурри военных песен»

14.00-15.00

Площадь областного акимата (сцена)
 23

Концертная программа военного оркестра войсковой части 6697

15.00-16.00

Центральный сквер
 24

Концертная программа детской музыкальной школы и театра танца «Зарянка»

15.00-17.00

Площадь областного акимата (сцена)
 25

Концертная программа воспитанников творческой академии «Artist»

17.00-18.00

Площадь областного акимата (сцена)
 26

Драма Ч. Айтматова «Құс жолы»

17.00

областной казахский театр
 27

Концертная программа ДК «Мирас» «Шарықта, жеңісті көктем!»

18.00-20.00

Площадь областного акимата (сцена)
 28

Концертная программа «Подвигу жить в веках» артистов ДК «Мирас» и областной филармонии им.Е.Умурзакова

20.00-22.00

Площадь областного акимата (сцена)
 29

Театрализованное представление «Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 80 жылдығына арналған...»

22.00-23.00

Площадь областного акимата (сцена)