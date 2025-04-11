Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика
В Павлодаре сотрудники городской прокуратуры нашли нарколабораторию из-за завышенных показателей по электроэнергии в одной из квартир, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
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"Сотрудники прокуратуры города Павлодар проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.
В связи с выявлением признаков, которые указывали на нелегальную деятельность, полиции были даны поручения провести обыск.
"Подозрения подтвердились: в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка", - указывается в сообщении.
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