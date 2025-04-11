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Казахстанец попал под следствие из-за показания счетчика

11 апреля 2025, 08:54 |  Криминал

В Павлодаре сотрудники городской прокуратуры нашли нарколабораторию из-за завышенных показателей по электроэнергии в одной из квартир, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Фото - depositphotos.com

"Сотрудники прокуратуры города Павлодар проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью. Провели первичную проверку: окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни", - говорится в сообщении.

В связи с выявлением признаков, которые указывали на нелегальную деятельность, полиции были даны поручения провести обыск.

"Подозрения подтвердились: в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка", - указывается в сообщении.

Подозреваемый был задержан. Началось досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества - "НГ")
 
"Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица причастные к данной преступной деятельности", - уточняется в сообщении.
 
Напомним, в январе этого года полиция Костанайской области изъяля крупную партию наркотиков у сельчанина, а в конце февраля задержала женщину, подозреваемую в распространении наркотиков.