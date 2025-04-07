Из-за ранней весны с конца марта в городе зарегистрировано 25 случаев возгорания сухостоя (например, возле жилого массива Дружба). Одно из самых пожароопасных мест - дачные участки.

Об этом сегодня, 7 апреля, на аппаратном совещании сообщил начальник управления по ЧС Аслан МАХМУТОВ.

- В Костанае 18 садовых обществ, в которых в прошлом году было зарегистрировано 7 пожаров с материальным ущербом, - пояснил он. - Также в этом году, в связи с погодными условиями, пожароопасный период начался рано. Сухостой, в частности, скапливается как раз в дачных обществах.

В этих обществах узкие проезды, пожарным автомобилям сложно проехать к месту возгорания. Кроме того, отсутствуют водоисточники. Отдел ЖКХ сейчас убирает сухостой и камыш, в том числе и на территории дачных обществ.

Опасность Махмутов видит и в тополином пухе - в прошлом году поступило 42 сообщения о его возгорании.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил, что в этом году на очистку города от сухостоя и камыша из бюджета выделено 25 млн тенге. В частности, на очистку логов, берега Тобола, дачных обществ и камыша возле озера Тарелочка в микрорайоне Аэропорт. Отметил, что в городе проводятся субботники.

- Дачи, конечно, самые опасные, потому что там у нас более 400 семей постоянно проживает, - сказал аким. И поручил: - Отдел ЖКХ, организуйте доступ для пожарных машин, решите этот вопрос.

Аким города привел пример: в прошлом году дачные участки во время паводка мешали прохождению воды в СО «Текстильщик», и власти их выкупили. Так же могут поступить и с теми участками, которые мешают проезду.

Жундубаев также отметил: наряду с дачами, одним из опасных мест является берег Тобола, где в 2022 году произошел крупный пожар из-за возгорания камыша.

9 мая 2022 года из-за возгорания камыша на берегу Тобола в Костанае сгорело 11 домов/Фото из архива "НГ"

И напомнил: в Костанае не хватает пожарных частей - должно быть 8, а их всего 3. Поручил начальнику управления по ЧС решить проблему, в частности, в северо-западной части города и в микрорайоне Кунай. Деньги на это должны выделить из областного бюджета.

Еще одно поручение - совместно с ГКП «Костанай-Су» установить большегидрантов и обеспечить к ним доступ для пожарных, в том числе в дачных обществах.

Фото Андрея СКИБЫ