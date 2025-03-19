Из показаний других допрошенных складывалось представление о пассивной роли свидетеля Даниила НЕВЕРОВА (2004 г. р.), как видеооператора, который снимал процесс избиения Ивана Малия. Но 19 марта он рассказал, что тоже бил, хотя ни снимать на камеру, ни бить не хотел. Почему же не остановился?

Подсудимый Иван Нестеров / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, Евгений Казачок и Иван Нестеров избивали Ивана Малия в квартире Казачка в Рудном. От травм головного мозга Малий скончался на месте. Ему было 22 года. Казачок и Нестеров обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

Мама и бабушка погибшего доказывают, что мотив избиения был не в том, чтобы Малий вернул денежный долг, а в том, чтобы убить его. По их словам. Иван в займах не нуждался, поскольку работал и регулярно получал деньги от близких.

Подсудимый Евгений Казачок / Фото из архива "НГ"

Свидетеля Даниила Неверова допросили сегодня в Специализированом межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Описание избиения у него такое же, как у других очевидцев. Но правильнее будет сказать, что это их обрывистые показания подтверждаются полной картиной Даниила. Ведь несовершеннолетние девушки из дальней комнаты или проспавшая большую часть той ночи собутыльница отца Казачка видели лишь отдельные стадии избиения, когда выходили в коридор или на секунду просыпались. А Неверов всё время был с подсудимыми и погибшим. Тот момент, когда ещё живой Иван клялся, что не будет писать заявление в полицию, Неверов снимал на телефон по просьбе Казачка и Нестерова. Так что рассказ Даниила - это выстроенные в правильной последовательности показания всех остальных гостей дома Казачка, он и лёг в основу обвинительного акта прокурора.

Цитата из акта: "Евгений Казачок, Иван Нестеров, Иван Малий и Даниил Неверов пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Нестеровым и Малием произошёл словесный конфликт из-за того, что последний был должен деньги. Казачок стал наносить удары ладошкой по лицу Малия. Нестеров присоединился к избиению. Казачок и Нестеров провели Малия в спальную комнату, уложили на ковать и стали избивать кулаками по лицу и телу. Затем повели в ванную комнату, чтобы он умылся. Малий пытался сбежать, но они схватили его за шиворот и затащили в квартиру. Затем Казачок запер дверь. Далее Казачок и Нестеров по очереди стали наносить множественные удары кулаками и ногами по разным частям тела и голове потерпевшего".

- Избивали до тех пор, пока уже кровь фонтаном не пошла, - сообщил в суде Неверов. - Лицо в опухолях, тело в гематомах. Попросили меня тоже ударить Ваню. Я боялся их. Не сильно ударил его по лицу. Потом по пьяне вспомнил, как Ваня, когда планировал всех собрать на Новый год, говорил: "Даниила и Женю не звать". Если бы я трезвый был, я бы это забыл, наверное, но я начал бить его об стену.

По словам Даниила, когда он попытался остановить подсудимых в самом начале избиения, в ответ получил: "Не лезь, иначе рядом ляжешь".

Об аналогичных угрозах за попытки остановить избиение или сообщить кому-то по телефону сообщали и другие свидетели. У некоторых гостей продсудимые отобрали телефоны. Евгений Казачок к тому же запер дверь и спрятал ключ.

Но у Неверова, как у оператора избиения, телефон был. Прокурор, судья и представитель потерпевших мамы и бабушки Ивана Малия в той или иной форме по очереди спросили Даниила - неужели он боялся подсудимых настолько, что не решился позвонить в полицию, скорую или родственникам, пока Малий был жив...

В ответ - молчание.

