Свидетельница Лидия КОВАЛЬ выпивала дома у отца подсудимого Дмитрия Казачка. Перед тем, как уснуть, она видела, что Дмитрий пытался остановить проживавшего вместе с ним сына и его друга Ивана Нестерова от избиения и в ответ получил угрозу.

Иван Нестеров / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, Евгений Казачок, Иван Нестеров, Иван Малий и Даниил Неверов пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Нестеровым и Малием произошёл словесный конфликт из-за того, что последний был должен деньги. Казачок стал наносить удары ладошкой по лицу Малия. Нестеров присоединился к избиению. Казачок и Нестеров провели Малия в спальную комнату, уложили на ковать и стали избивать кулаками по лицу и телу. Затем повели в ванную комнату, чтобы он умылся. Малий пытался сбежать, но они схватили его за шиворот и затащили в квартиру. Затем Казачок запер дверь. Далее Казачок и Нестеров по очереди стали наносить множественные удары кулаками и ногами по разным частям тела и голове потерпевшего.

От травм головного мозга Малий скончался на месте. Ему было 22 года. Казачок и Нестеров обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц"). Неверов проходит по делу свидетелем.

- Слышала, кто-то из ребят сказал Диме: "Не лезь, иначе сам тут окажешься", - сказала свидетельница Лидия Коваль.

Евгений Казачок / Фото из архива "НГ"

Это уже вторая подобная угроза от подсудимых свидетелям убийства. Ранее прокурор Гульмира Кенжетаева озвучила показания свидетельницы, подруге которой угрожал Казачок:

- Он ей пригрозил, что если она скажет кому-нибудь или покажет, что происходит, она будет на месте этого парня.

Сам Дмитрий Казачок отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против сына.

- Вырубилась, - продолжает Коваль. - И просыпаюсь я, Дима кричит: "Убили, он мёртвый!" Я спрашиваю: "Кто мёртвый?" И он говорит: "Парнишку убили". У самого слёзы на глазах. Я потом ему кричу: "Вызывай полицию!" Он искал телефон, нашёл у сына в кровати этот телефон и вызывал полицию.

Согласно материалам дела, перед избиением подсудимые забрали у Дмитрия Казачка телефон.

- Парень лежал головой к порогу. Кровь, естественно, - сказала свидетельница. - Или из головы, или откуда. Спросила, а где все. Дима сказал: "Да никого нет, Женя спит". Я говорю: "Как он спит? Ребёнка убили!" Потом полиция его подняла.

- Из зала виден коридор, что происходит, - обратилась к свидетельнице мать погибшего Светлана МАЛИЙ. - Вы должны были видеть (избиение - "НГ").

- Когда вино я пила, я не помню ничего - отъехала.

Допрашивать свидетелей продолжат 19 марта.

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