С двумя из них подсудимый Евгений Казачок некогда находился в отношениях и одну бил во время совместного проживания, когда девушке было 16. Третьей угрожал в момент происшествия: если расскажет кому-то, "окажется на месте этого парня".

Евгений Казачок / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, подсудимые Евгений Казачок и Иван Нестеров, погибший Иван Малий и свидетель Даниил Неверов пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Нестеровым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний был должен деньги. Казачок стал наносить удары ладошкой по лицу Малия. Нестеров присоединился к избиению. Казачок и Нестеров провели Малия в спальную комнату, уложили на ковать и стали избивать кулаками по лицу и телу. Затем повели в ванную комнату, чтобы он умылся. Малий пытался сбежать, но они схватили его за шиворот и затащили в квартиру. Затем Казачок запер дверь. Далее Казачок и Нестеров по очереди стали наносить множественные удары кулаками и ногами по разным частям тела и голове потерпевшего.

От травм головного мозга Малий скончался на месте. Ему было 22 года. Подсудимые обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

Несовершеннолетних свидетельниц допросили 27 февраля в Специализированном межрайонном суде Костанайской области по уголовным делам. Судья запретил журналистам публиковать их фото и анкетные данные.

- Он (Малий - "НГ") был повёрнут к батарее. Они его пинали в голову и он о батарею ударялся, - рассказала первая.

- Пытался ли потерпевший уйти? - спросила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА.

- Да, хотел он уйти, когда они его били в коридоре, но они ему не дали. Где-то в 10-м часу.

- В 10-м часу потерпевший, получается, был в таком состоянии, когда мог уйти?

- Да, можно было уйти. Но они ему не позволили. Потом, когда затащили, они дверь на замок закрыли.

По словам свидетельницы, они с Казачком встречались с декабря 2024 года.

Иван Нестеров / Фот из архива "НГ"

- Когда его добили в спальне, тащили в коридор, попросили вымыть (кровь - "НГ"), - продолжила девушка. - Нестеров сказал: "Ведро возьмите, наберите". Мы пошли, начали отмывать угол кровати и палас оттирали.

Светлана Малий: "На фоне идет смех этих девочек" / Фото из архива "НГ"

- Есть видео, что через замочную скважину снимают, и на фоне идёт смех этих девочек, - сказала мать погибшего, потерпевшая Светлана МАЛИЙ. - То есть, это они снимали. То есть, у них были в доступе телефоны, они снимали, но они не могли вызвать какую-то помощь. Хихиканья были.

Постепенно проясняется роль Даниила Неверова в происшествии. Свидетельница рассказала, что он тоже бил потерпевшего. А ранее принёс вещество, которое та опознала, как наркотик, поскольку все четверо парней "курили его через бутылку."

- Неверов подходил к потерпевшему? - спросила Мария СОЛДАТКИНА, адвокат матери и бабушки погибшего, признанных потерпевшими .

- Уже под конец кулаками бил по телу в коридоре, - ответила девушка.

Вторая свидетельница, учащаяся школы, была в отношениях с Казачком два года. Она охарактеризовала его как агрессивного:

- Потому что я с Казачком жила и знаю, какой он. В алкогольном опьянении их любое слово заденет. Могут наорать, могут избить.

Девушка рассказала, что, живя с ней, Козачок бил её ладонью по лицу.

Из-за небольших расхождений, которые прокурор Кенжетаева объяснила ошибкой следователя, гособвинитель озвучила показания свидетельницы, которые она давала органам дознания до суда. Интересный момент - угрозы Казачка третьей свидетельнице, которая снимала избиение по видеозвонку:

- Парня, которого избивают, подруга мне не показывала, так как она боялась Казачок Евгения. Он ей пригрозил, что если она скажет кому-нибудь или покажет, что происходит, она будет на месте этого парня.

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